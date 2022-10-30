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「跌倒如推骨牌…」護理師見梨泰院現場曝3慘況：人人都該會BLS

記者朱祖儀／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日舉辦萬聖節活動，卻爆發踩踏意外，目前已釀151死、82傷。一名護理師就感嘆，通常這種時候會有3種可怕的醫療情況發生，包括推擠跌倒、踐踏、現場指揮困境，尤其跌倒時會如「推骨牌」一般，導致最底層的人窒息而死，因此呼籲「人人都應該學會BLS」，才能降低傷害。

▲▼梨泰院踩踏慘案。（圖／路透）

▲梨泰院爆發嚴重踩踏事件。（圖／路透）

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此次活動是南韓解除新冠防疫限制、社交距離等規定後，時隔3年在首爾舉辦萬聖節活動，不料卻發生踩踏事件。據《韓聯社》報導，死者以20多歲年輕女性占多數，最小的只有16歲，推測當時主要發生推擠的地點在漢密爾頓飯店後方的一條狹窄巷弄，從現場畫面中也可以看到，街道被滿滿的人擠得完全沒有空隙，目前已知有151人身亡。

對此，恩主公醫院專科護理師余宗翰在臉書發文，表示像梨泰院萬聖節活動總共會有3種醫療情況發生，第1種醫療情況就是「擁擠跌倒」，因為現場的人實在太多了，一旦有人跌倒，就會如「推骨牌」一樣一個壓一個，這時後方人群仍不斷往前推擠，就會有更多人跌倒，「跌倒的人因為重量的擠壓，胸廓無法呼吸，甚至心臟幫浦無法順利擠壓，導致心肺循環受阻礙，簡單來說就是窒息而死」。

▲▼韓國首爾梨泰院萬聖節嚴重踩踏事件。（圖／翻攝推特）

▲梨泰院踩踏事件已釀151人死亡。（圖／翻攝推特）

第2種是「踐踏」，余宗翰表示，不要以為發生意外時在空曠地方就沒事，因為當跌倒事件發生後容易引起恐慌，這時眾人會開始逃難時，若是你不小心跌倒，會有更多人從你身上踩過，「這個時候踐踏的地方，會有多重的外傷，可能是肋骨骨折，內臟出血，這種外科型創傷的到院前死亡，想要救護更是困難」。

最後是「現場的指揮困境」，要如何在現場保持救護的通道已經相當困難，別說要找到受難者、有足夠的人力可以進行救護也非常困難。余宗翰說，從現場的畫面可以看到，有很多的旁觀者站在一邊無法提供救護，甚至已經阻礙到救護工作，「這就是大型活動災難的特別之處」。

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透）

▲余宗翰指出，現場救護也很困難。（圖／路透）

余宗翰指出，碰到這種狀況有一個救命方法是人人都應該會的，就是BLS（Basic Life Support，基本救命術），但何謂是BLS？其包括至少CPR心肺復甦術、AED操作、哈姆立克法、傷口包紮、骨折應急固定及其他緊急救護技術。

根據美國近年來重要「生命之鏈」之觀念，在心臟及呼吸停止之狀態，人之腦細胞於四分鐘開始死亡，於十分鐘內腦死成為定局。依據此一觀念，全世界目前對病危患者之救治目標在達到四分鐘以內有基本救命術(BLS)之救治；八分鐘以內有高級救命術(ALS)之救治。

▲▼梨泰院踩踏慘案。（圖／路透）

▲梨泰院踩踏慘案。（圖／路透）

基本創傷救命術（BTLS）技巧是使用於遭受意外創傷的傷患，直到更高一層的生命救命術到達。做好基本救治，才能使傷患得到合宜的幫忙使傷患的生命徵像能夠維持穩定，直到送至醫院為止。基本創傷救命術課程上課時數至少4小時以上，合格證書有限期限為2年。

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