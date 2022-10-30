梨泰院萬聖節狂歡超夯！首爾人每年必報到　10萬人湧入卻慘淪煉獄

▲梨泰院29日爆發恐怖踩踏意外，目前已造成151死82傷，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓29日舉辦萬聖節活動時，爆發史上最嚴重踩踏傷亡事件，導致至少151人死亡、82人受傷。這起事故發生在首爾聞名國際的鬧區「梨泰院」，萬聖節派對更是當地最受民眾期待的活動。由於這是南韓解封後舉辦的第一場萬聖節派對，因此當晚梨泰院至少有10萬人以上湧入，未料狂歡夜竟演變成百人傷亡的慘劇。

綜合外媒報導，位於韓國首爾龍山區的梨泰院（이태원），是首爾著名的夜生活鬧區。由於此地鄰近駐韓美軍龍山基地，因此當地在1950年代有大量美軍光顧，而且附近也有不少外國大使館、大使官邸、伊斯蘭或猶太教等的禮拜場所，就連尹錫悅總統也在今年5月，宣布將總統辦公室搬遷至梨泰院附近的前國防大院。

▲上世紀80年代的梨泰院因是美軍駐地，時常可見軍眷出來逛街購物。（圖／達志影像／美聯社）

在駐韓美軍總部遷移至首爾以南的平澤後，梨泰院開始擺脫與美軍相關的形象，逐漸發展為觀光特區。由於梨泰院近期有不少酒吧、夜店等夜生活娛樂與精緻的餐廳進駐，加上2020年韓劇《梨泰院Class》的播出，讓當地成為年輕人與外國人喜愛的熱門觀光景點，以及漢江以北最著名的豪宅區，三星集團第二任會長李健熙的寓所就在此處。

梨泰院轉型後一直是個充滿活力的娛樂與購物商圈，因此首爾警方不時會到梨泰院掃毒或強化治安。就在踩踏事件爆發前，南韓關稅廳發出「毒品警告」，聲稱梨泰院可能會出現將不明藥物包裝成糖果形狀的「毒糖果」在俱樂部周圍蔓延，因此龍山警察署在27日宣布，將在梨泰院一帶加強查緝毒品、猥褻性騷、偷拍、竊盜等不法行為。

▲本是眾人期待的梨泰院萬聖節活動，最終爆出恐怖踩踏意外，令不少人深感震驚。（圖／路透）

過去，梨泰院的萬聖節活動一直就十分有名，即使當地沒有舉行什麼大型活動，首爾民眾也一定會在萬聖節到梨泰院，穿著奇裝異服走在街頭，與朋友喝酒狂歡。2019年新冠疫情爆發後，梨泰院周邊商家受到了嚴重打擊，加上29日的這場萬聖節活動，是南韓在解封後舉辦的第一場活動，因此人們非常期待，甚至將其視為梨泰院恢復生機的標誌。

報導稱，活動當晚至少有10萬人以上湧入梨泰院，不料令人期待的狂歡夜最後竟爆出恐怖踩踏事件，演變成百人傷亡的慘劇。