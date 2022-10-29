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加盟廖老大「慘賠200萬」畢業！他跟王浩宇道歉：你當初說得沒錯

▲。（圖／翻攝自廖老大臉書、王浩宇臉書）

▲網紅廖老大、民進黨桃園市前議員王浩宇。（圖／翻攝自廖老大臉書、王浩宇臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅廖老大創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，爆紅後吸引超多加盟主，全台一度達到513家分店，但陸續有店家宣布陣亡。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇轉發一名廖老大飲料店加盟主的道歉留言，引起網友討論。

廖老大的「阿娘喂！廖老大茶坊」在全台遍地開花時，王浩宇成為第一個大罵難喝並發文檢討的人。事後，不少加盟主都跟王浩宇透過網路隔空叫罵，然而越來越多加盟主撐不住而關店或轉型。

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王浩宇29日PO出一名加盟主的留言說，「謝謝，辛苦了。」留言顯示，該名加盟主表示，「我是X老大加盟組，我要慎重跟浩宇道歉！當初我一直跟你唱反調，如今你當初說的沒錯，在一個沒加盟體制及品牌形象崩潰的總部底下做事真的很累，第一次看到連鎖飲料每家店賣的品項都不同（有賣披薩，鬆餅～等）我先畢業了，3個月認200萬殺出。順便附上畢業照」。

網友看完紛紛留言，「這學費好貴」、「200萬寧可拿來買愛馬仕」、「還能放3個笑臉，應該家底蠻厚，200萬只是他的一片小蛋糕而已」、「200萬耶，好可憐」、「3個月怎麼有辦法賠200」、「總投資額（裝潢、加盟金、租金、壓金、人事、硬體設備...）」、「上了一堂三個月賠200萬的課」。

▼廖老大加盟主道歉文。（圖／翻攝王浩宇臉書，下同）

▲▼廖老大加盟「慘賠200萬」畢業！加盟主跟王浩宇道歉：你說得沒錯。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▼該加盟主過去留言。

▲▼廖老大加盟「慘賠200萬」畢業！加盟主跟王浩宇道歉：你說得沒錯。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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