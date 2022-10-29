地震後觀光客歸零！池上秋收「0人退票」　周華健、周蕙準時開唱

▲池上在地震後觀光客幾乎歸零，不過「2022池上秋收稻穗藝術節」照樣舉行，且沒有觀眾退票。（圖／劉振祥攝／台灣好基金會提供）

記者林育綾／台東報導

今年9月台東池上發生規模6.8級強震，讓池上的觀光客幾乎「歸零」宛如回到20年前；如今從玉里到池上的火車路段還在搶修中，不過一年一度的「池上秋收稻穗藝術節」仍在今（29）日準時舉行，而且「沒有任何觀眾退票」。為了這座舞台，池上農民和鄉親也準備了整整一年，不但提前播種及收割，隆重祭拜天地，可謂是盛重的儀式，今年力邀藝人周華健、周蕙、Matzka也將準時開唱！

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▲為了池上秋收藝術節，池上農民和鄉親也準備了整整一年。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊）

由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農委會水保局共同主辦的「2022池上秋收稻穗藝術節」在10月29、30日準時舉行。10月18日由池上農夫們祭天拜地後，割下第一把金色稻穗，展開2022池上秋收稻穗藝術節的舞台搭建工程。今年的藝術節由知名製作人陳鎮川製作，邀請周華健、周蕙、Matzka 攜手站上池上獨一無二的天然舞台。

過去兩週，500公頃沒有一根電線桿的稻海，從翠綠逐漸轉為金黃，而歌手們將站上金色大地舞台，以美好的音樂，療癒一年來的不安與疏離。台灣好基金會柯文昌董事長說，從玉里到池上的火車還在搶通中，但是「我們沒有收到任何退票的消息，謝謝大家對池上堅定的疼愛，以最實際的行動力挺池上，同時也佩服池上鄉親們扛住疫情和地震的壓力，讓池上秋收準時發聲。」

▲「2022池上秋收稻穗藝術節」如期舉行，藝人周華健、周蕙、Matzka將準時開唱。（圖／記者林育綾攝）

提到「池上秋收稻穗藝術節」，可說是池上鄉全體鄉民、農民以及許多志工的通力合作。14年來為了這座舞台，特定區域的田地必須提早播種、收割，而其他區域廣大的田地則必須延後收割。在搭建舞台前，農民們也會敬重的祭拜天與土地，藝術家林懷民曾感動說，這背後可說是一場非常隆重的儀式，是非常多人的心血。

不料今年9月18日池上鄉發生芮氏規模6.8強震，造成嚴重災情，除了有部分道路中斷，當時池上鄉居民的水塔等幾乎全數損毀，花了10天時間緊急修復。而從花蓮玉里到台東池上的火車仍搶通中，池上自那時起的觀光客幾乎「歸零」。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢提到，這場地震讓池上像是「被老天爺按了暫停鍵」，彷彿回到了20年前，也就是還沒有觀光客的年代。而這10幾年來的努力，也宛如一夕之間停擺，對老池上人來說，有很深的感觸，像是看到了從前的光景，雖然擔心，卻也有一段暫時平靜的時光。

▲這場地震讓池上像是「被老天爺按了暫停鍵」。（圖／《稻浪上的夢想家》製作團隊）

而志工們討論秋收藝術節怎麼辦時，他說「沒有時間了，擦乾眼淚，繼續往前」。池上鄉民們持續努力，讓每位來到池上的朋友能繼續在秋季金黃飽滿、迎風搖曳的陣陣稻浪中，得到安心的撫慰。

目前火車行進至玉里後，有接駁巴士可搭至富里，再轉搭區間車即可抵達池上。梁正賢說，「其實比以往多了大約半小時的路程，還可以接受。」而台東縣政府也非常重視這次的秋收藝術節，縣府也不斷詢問在交通上能否提供更多協助，像是在火車尚未恢復通車期間，也有小巴士可在提前2天預訂，方便旅客從玉里搭乘。期望藉由秋收藝術節，帶動台東觀光人潮復甦。