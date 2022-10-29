張國煒親駕星宇航空首架A350返台　一路飆飛「提早1.5小時抵台」

▲星宇航空A321neo、A330neo伴飛張國煒親駕的新機A350-900，三角隊型編隊飛行，留下歷史性一刻的畫面。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空董事長張國煒親駕首架A350-900，原本預計將今（29）日下午15時30分抵台，張國煒在順風加持下一路飆飛，新機預計提早在下午14時03分抵達，提早1.5小時抵台，屆時將有噴水禮迎接。

星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯時間28日中午12時正式交機，機身編號轉為B-58501，不但創業界之首，A350新機設置台灣航空史上睽違已久的頭等艙，星宇航空董事長張國煒今親自架機返台，原定今天下午15時30分抵達桃園機場，不過由於順風加持，張國煒一路飆飛，首架A350-900也將提早在下午14時03分抵達。

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新機抵台，星宇航空也再創話題，不但派出A321neo、A330neo伴飛張國煒親駕的新機A350-900，三角隊型編隊飛行，展現機隊磅礴氣勢，成航空界創舉，也留下歷史性一刻的畫面。

▲▼星宇航空首架A350交機，設有目前國內唯一的奢華頭等艙，董事長張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

星宇航空也創業界之首，此架A350新機設置台灣航空史上睽違已久的頭等艙。張國煒表示，隨著A350新機到位，星宇航空服務航點自2023年起，將有突破性發展，航網版圖將從亞洲區域航線拓展至北美。這架A350-900客機配備全台首次擁有個人空間的頭等艙，期許帶給國人不一樣飛行體驗，同時將台灣精緻在地文化，透過飛行推向更高層次。

星宇航空指出，首架A350-900今日抵台，第二架預計於12月交機，A350-900預計可於2023年1月完成驗證上線執飛，初期將飛航東南亞區域航線，並規劃於明年4月正式開航美國洛杉磯。

▲STARLUX三機編隊飛行。（影／星宇航空YouTube）