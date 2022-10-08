　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南一段60歲山友摔倒「臉部撕裂傷」！消防局急派搜救隊入山搶救

▲一名60歲山友在攀登中央山脈主稜南一段時不慎摔倒受傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲一名60歲山友在攀登中央山脈主稜南一段時不慎摔倒受傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、閔文昱／台東報導

中央山脈主稜南一段7日早上發生山友摔倒受傷事故，一隊11人隊伍走南一段第三天，一名60歲男子不慎摔倒導致臉部撕裂傷及擦挫傷並有影響視力情形，無法行走。台東縣消防局獲報後出動4名山域專責隊由南橫公路進涇橋登山口進入前往救援，並在8日下午接觸患者，預計9日一早與第二梯次隊伍會合後，再將傷者運送下山。

消防局指出，7日11時30分召開第一次搜救會議後，向消防署申請空勤直升機救援，但因天氣狀況不穩定，空勤直升機於7日中午及8日早上雖有起飛執行救援任務，但因現場雲層太厚及氣候不佳，無法接近而返航，由地面搜救小組在雨勢中持續挺進。

▲一名60歲山友在攀登中央山脈主稜南一段時不慎摔倒受傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防局表示，第一梯山域專責搜救小組於8日下午3時許接觸患者，評估傷者生命徵象及協助救護處置，目前生命徵象穩定，但傷口移動就會滲血，左眼視力有嚴重影響，飲水、食物尚足，搜救隊伍因天候狀況不佳，亦先行紮營在旁照料。

消防局8日下午2時召開跨大隊第二次搜救會議，決議派遣第二梯次隊伍5人入山，預計8日在向陽過夜，並依照醫療指導醫師之醫囑攜帶止血藥物transamin上山，讓現場高級救護技術員同仁操作使用，明天一早由南橫公路南一段進涇橋登山口進入與第一梯次隊伍會合，待天氣穩定，再帶領受傷的山友及時下山接受適當的醫療處置。

▲一名60歲山友在攀登中央山脈主稜南一段時不慎摔倒受傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防局呼籲，因南橫公路全線5月開放後，湧入大量遊客及登山行為，至今已執行逾多次山域事故救援，大幅增加消防人人救援負擔，且恐會影響平時救災救護能量，提醒登民眾從事登山活動務必備妥齊全相關裝備及器材以因應山區多變化之環境。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
艾成墜樓案外案！沒師傅敢來修繕　命理師親解集體頭暈原因
劉若英唱一半「不速之客突闖入」　工作人員急衝上台
彰化淪陷！藍營疑遭鎖定　縣長及鄉鎮市長頭像同時被盜
泫雅台上索吻未婚夫DAWN　唱到一半「二度回吻」全場瘋了
周玉蔻轟蔣萬安「說謊」6歲見宋美齡　倒數24小時踹共
「30cm鐵片躺國道2天」媽仍昏迷！女兒淚求行車記錄器
高雄大片浮屍！鳳山溪300尾「張嘴死魚」臭昏居民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東市長候選人周佳琪團結晚會　江啟臣＋柯志恩＋謝龍介到場力挺

南一段60歲山友摔倒「臉部撕裂傷」！消防局急派搜救隊入山搶救

趙少康南下屏東力挺蘇清泉　呼籲好人要出頭天

舅舅繞遠路藉口休息…帶兒媳去摩鐵　遭「反咬」逼寫悔過書

夜色昏暗屏東男過馬路「遭自小客車撞飛慘死」　車窗玻璃全破

獨／70度高溫奶燙童！家屬怒揭托嬰中心4度虐童　卸責對話曝光

看護淪性奴！淫雇主每2天1次瘋狂性侵　「逼裝避孕器」逞獸慾70次

國慶連假小琉球沙灘擠爆　8千遊客齊登島...住宿一房難求

頭過身不過！自小客急閃前方修樹工程車　左切反遭大貨車猛撞

拉少年進暗巷摸腹肌抓鳥！　強行扯衣拍照...噁男硬掰「學修圖」

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

王彩樺.高捷都想收小樂「當女婿」　祝福黃姵嘉戀愛大歪樓..現場狂禱告XD

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

女友「花半天挑出三色豆」 欠揍男友全倒回：別挑食

亂入富邦悍將主場！　啦啦隊男孩搶戲超動感

她搞笑模仿叛逆青春期　剛要做家事媽喊秒擺爛

屏東市長候選人周佳琪團結晚會　江啟臣＋柯志恩＋謝龍介到場力挺

南一段60歲山友摔倒「臉部撕裂傷」！消防局急派搜救隊入山搶救

趙少康南下屏東力挺蘇清泉　呼籲好人要出頭天

舅舅繞遠路藉口休息…帶兒媳去摩鐵　遭「反咬」逼寫悔過書

夜色昏暗屏東男過馬路「遭自小客車撞飛慘死」　車窗玻璃全破

獨／70度高溫奶燙童！家屬怒揭托嬰中心4度虐童　卸責對話曝光

看護淪性奴！淫雇主每2天1次瘋狂性侵　「逼裝避孕器」逞獸慾70次

國慶連假小琉球沙灘擠爆　8千遊客齊登島...住宿一房難求

頭過身不過！自小客急閃前方修樹工程車　左切反遭大貨車猛撞

拉少年進暗巷摸腹肌抓鳥！　強行扯衣拍照...噁男硬掰「學修圖」

麟洋配獲頒「十大傑出青年」　兩人吐辛酸與感謝

1179萬起、843匹！賓士AMG「GT63油電轎跑」登台　提供F1套件選配

鄭文燦當選足協理事長　盼助足球扎根普及「越來越好」

慢跑一年難甩脂肪！20多歲女成「假瘦子」　醫提2建議改善

直擊／粉絲舉動太暖⋯泫雅台上哭了！　三方鞠躬致謝：我好想你們

登山女神13小時攻頂第8高峰！紀錄被質疑造假　他拿數據一比驚了

《傳說》GCS夏冠出爐！BRO血纏FW6小時險勝　抱250萬獎金全員淚崩

孫德榮身體出狀況！認了「很虛」連續幾天硬撐　檢查報告出爐：果然

歐洲女抱怨「台灣沒有道地西餐廳」　吳鳳傻眼反駁：一點都不合理

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」　命理師親解集體頭暈原因

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

闖鬼樓直播稱遭追殺！警將傳喚小雞追究刑責

晚安小雞探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

即／5遊客花蓮玩SUP被沖到出海口　1男失蹤幸運獲救

雲林「借屍還魂」奇案　不識字婦人睜眼變會計

直播主闖鬼樓稱遭追殺　管理員：內無街友　　

深夜開BMW遭追逐！以為「仇家追殺」嚇報警

淫雇主狂內X看護　「逼裝避孕器」逞慾70次

即／蘇花公路落石砸車　四人受傷送醫

即／台61線拖板車自撞　44噸水泥橋墩飛對向車道

背工程師夫偷吃貨運司機！人妻嗨喊：我要吸爆你

師扯「70度奶不會燙」　害1歲童成香腸嘴

北市首宗賄選案　議員參選人移送

更多熱門

相關新聞

即／慈濟園區工安意外　工人掉落意識清醒

即／慈濟園區工安意外　工人掉落意識清醒

台北市北投區立德路上慈濟關渡園區目前正在進行建築工程，今日（8）下午1點半左右接獲報案，表示有1名工人不慎從鷹架跌落，緊急出動救護車1輛、水箱車3輛、救助器材車1輛趕往救援，幸好到場時該名40多歲陳姓工人意識清醒，手腳疼痛、無明顯外傷，躺臥在鷹架上，已送往淡水馬偕醫院救治，至於事故發生原因有待進一步調查。

南湖主線山屋及步道將整修　山友注意管制規定

南湖主線山屋及步道將整修　山友注意管制規定

重陽敬老　徐榛蔚祝福老大人不忘地震受傷鄉親

重陽敬老　徐榛蔚祝福老大人不忘地震受傷鄉親

國道1號北上323.8K發生3車追撞1人受傷

國道1號北上323.8K發生3車追撞1人受傷

氣象局預測尚有餘震　太管處籲非必要勿往山區

氣象局預測尚有餘震　太管處籲非必要勿往山區

關鍵字：

南一段山友受傷中央山脈主稜

讀者迴響

熱門新聞

快刪！35款詐財APP入侵　至少200萬人受害　

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

Gogoro「吃到飽宣布退場」！全場驚：油車要流行了

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

明日花綺羅脫了　為黃明志穿蕾絲內褲

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

快訊／幣安BNB Chain 跨鏈橋被駭！　32億飛了

大咖女星被爆超雙面！　《大學生》班底嚇到退出節目

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

快訊／《原子少年》小孩親提6點聲明

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

車上吃漢堡險沒命！美國少年莫名遭警開槍

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面