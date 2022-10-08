南一段60歲山友摔倒「臉部撕裂傷」！消防局急派搜救隊入山搶救

▲一名60歲山友在攀登中央山脈主稜南一段時不慎摔倒受傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、閔文昱／台東報導

中央山脈主稜南一段7日早上發生山友摔倒受傷事故，一隊11人隊伍走南一段第三天，一名60歲男子不慎摔倒導致臉部撕裂傷及擦挫傷並有影響視力情形，無法行走。台東縣消防局獲報後出動4名山域專責隊由南橫公路進涇橋登山口進入前往救援，並在8日下午接觸患者，預計9日一早與第二梯次隊伍會合後，再將傷者運送下山。

消防局指出，7日11時30分召開第一次搜救會議後，向消防署申請空勤直升機救援，但因天氣狀況不穩定，空勤直升機於7日中午及8日早上雖有起飛執行救援任務，但因現場雲層太厚及氣候不佳，無法接近而返航，由地面搜救小組在雨勢中持續挺進。

消防局表示，第一梯山域專責搜救小組於8日下午3時許接觸患者，評估傷者生命徵象及協助救護處置，目前生命徵象穩定，但傷口移動就會滲血，左眼視力有嚴重影響，飲水、食物尚足，搜救隊伍因天候狀況不佳，亦先行紮營在旁照料。

消防局8日下午2時召開跨大隊第二次搜救會議，決議派遣第二梯次隊伍5人入山，預計8日在向陽過夜，並依照醫療指導醫師之醫囑攜帶止血藥物transamin上山，讓現場高級救護技術員同仁操作使用，明天一早由南橫公路南一段進涇橋登山口進入與第一梯次隊伍會合，待天氣穩定，再帶領受傷的山友及時下山接受適當的醫療處置。

消防局呼籲，因南橫公路全線5月開放後，湧入大量遊客及登山行為，至今已執行逾多次山域事故救援，大幅增加消防人人救援負擔，且恐會影響平時救災救護能量，提醒登民眾從事登山活動務必備妥齊全相關裝備及器材以因應山區多變化之環境。

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