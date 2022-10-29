國道上目睹休旅車「斷手掛車廂」！他一看嚇壞喊：我要報警嗎？

▲國道目睹休旅車「斷手掛車廂」。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

如果在路上看到這種情況，絕對會令人嚇一跳！一名男子日前開車上國道，意外看見前方休旅車的車廂「探出一隻手」，瞬間嚇了一跳，不禁直喊「首尾要處理乾淨捏」。而恐怖的照片曝光，也引起了熱烈討論，網友的反應則十分兩極，更有人留言譴責，碰到這種事「先報警再說」。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，行車在國道上時，意外看見前方休旅車的後車廂探出一隻手，且這隻手朝著下方掛著，看起來相當驚悚，讓他不禁直呼，「首尾要處理乾淨捏。」

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對此，有不少人留言分享，其實這是美國十多年前流行過的遊戲，是萬聖節期間的裝飾，專門用來嚇其他人的，而非真的發生命案。也有其他的用路人留言，朋友上國道時有看見該輛休旅車，當下也被嚇了一跳，還在猶豫是否要報警。

▼若到網路上搜尋，可以看見許多販售萬聖節假手道具的商家，做得都相當血腥、逼真。（圖／翻攝網路）



不過，同樣有網友留言譴責，「想嚇人就讓他先被警察嚇，搞不好真的勒」、「看到這種我一定報警，自己要找麻煩」、「先不管那裡面是真的還是假的，看到這種畫面，我都想先報警欸」、「我看到這個也一定會報警，無聊當有趣。」

由於照片引起熱烈討論，也出現內行人出面解答，若是真人的手被夾斷，那整隻手應該會水腫、發紫，但照片當中看來是肉色，且從夾點來看，除非是用動力的機器壓合，否則就算蓋上一百次，也沒辦法夾斷人骨。

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