嘉義縣懷孕藥癮個案整合服務關懷 　陪藥癮孕婦走過孕期

▲▼ 嘉義縣懷孕藥癮個案整合服務關懷 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣衛生局重視藥癮孕產婦身心健康，強化懷孕藥癮到府關懷輔導，以「要您好孕關懷包」整合生理、心理及社會3大面向服務資訊，目前服務5位藥癮懷孕個案，陪伴懷孕藥癮婦女安心渡過孕期，守護媽媽與寶寶健康。



藥癮個案小琪因緣際會認識阿合進而交往，某次與阿合一起被警方查獲施用毒品遭移送法辦，案件偵查同時，小琪才發現自己已懷孕5個月了，經嘉義縣毒品危害防制中心藥癮個管員訪查時獲知主動協助醫療資源聯結，並提供「要您好孕關懷包」，透過衛教與關懷，陪伴小琪度過懷孕過程的不適及擔憂，也讓她對相關資源協助、胎兒教育及毒品危害有了更深入的瞭解。



縣長翁章梁表示，研究顯示使用毒品婦女對胎兒健康會造成重大影響，死亡率相對較高，對懷孕婦女身心健康也有極大風險。嘉義縣整合高風險孕產婦(兒)追蹤關懷服務、心理支持諮商、醫療戒治、「蛻變驛園」短期安置及生育福利補助等服務，設計「要您好孕關懷包」提供最貼心及完整的服務資訊，陪伴藥癮孕婦安穩走過孕期。



衛生局長趙紋華呼籲，如自身、家人或親友有使用毒品情形，請撥打衛生福利部24小時免費毒防諮詢專線0800-770-885(請請您-幫幫我)，或加入小安抵嘉LINE@官方帳號(ID：@bop7189y)，由專業人員提供相關資源與諮詢服務，不需擔心個資外洩問題，您的諮詢內容我們會全程保密。