滯留受困船上8個月！航港局出手　建業輪8印尼籍船員明搭機返家

▲滯留台灣受困船上8個月的建業輪8名印尼籍船員，今終於下船入境，明可搭機返家 。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

多哥籍「建業輪」(JIAN YE)雜貨船今年2月在基隆港外錨區下錨，錨鏈斷裂，船舶漂流至澎湖海域，航港局派拖船帶進高雄港停靠迄今8個多月，船上有8名印尼籍船員及1名中國籍船員，航港局出手了，經協助船東另派台籍船員，8名印尼船員今終於下船入境，預計明天將可搭機返回印尼。

多哥籍「建業輪」船東為香港籍長發公司(CHEUNG FAT SHIPPING COMPANY LIMITED)，原本今年1月29日從高雄港開往南韓，航行中因海象不佳，2月中返回基隆港外錨區下錨，不幸錨鏈斷裂，船舶失去動力漂流至澎湖海域，航港局為避免發生災害及海域污染事件，緊急啟動開口合約派拖船拖帶進高雄港停靠，迄今已8個多月。

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目前滯留高雄港已8個月的「建業輪」船上有8名印尼籍船員及1名中國籍船員，航港局表示，為積極處理船上滯留船員，除請船東僱用2名台籍船員加上原船1名大陸籍船員符合留船人員規定，得讓8名印尼船員下船遣返回國。

▲滯留台灣受困船上8個月的建業輪8名印尼籍船員，今終於下船入境，明可搭機返家 。（圖／記者李姿慧攝）

航港局表示，今10月28日協同疾病管制署、移民署、海關、高雄港務警察總隊辦理8名印尼籍船員下船入境，並安排至駐台北印尼經濟貿易代表處高雄庇護所安置休息，隔日10月29日再從小港機場搭機返回印尼雅加達。

航港局表示，「建業輪」停靠高雄港期間，船方曾因為資金不足棄置不理，導致船上物資斷缺並積欠船員薪資，航港局隨即協請天主教海員宗會及駐台北印尼經濟貿易代表處，協助提供物資補給，以維持船員基本生活所需，並以港口國與人道立場，不定時至碼頭邊關懷安撫船員，及瞭解船員身心狀況與需求。

航港局表示，配合中央流行疫情指揮中心公告自111年10月13日開放外籍人員入境，船方原安排8名緬甸籍船員10月來台交換船員，但因船舶相關證書逾期，導致船員簽證無法如期申請，航港局為加速辦理印尼籍船員遣返事宜，協助船方僱用本國籍船員登船交替留守，以符合商港港務管理規則第14條最低安全配額1/3留守船員人數。