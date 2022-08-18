丁允恭妻提告女記者性騷擾　本人臉書說明：依照監委標準

▲丁允恭妻子蔣婕妤告女記者何佳芸性騷擾求償1元 。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

總統府前發言人丁允恭，2020年爆出在高雄市新聞局長辦公桌上，與女記者發生不倫關係，經監察院彈劾，由懲戒法院判決撤職、停止任用2年，目前上訴中。丁允恭趕在2年提告期限前，妻子蔣婕妤18日代替他到台北地院遞狀，控告女記者偷拍丁允恭睡覺照片，還提供給媒體爆料，已經構成性騷擾，請求女記者賠償1元。

▲丁允恭18日中午透過臉書發文說明，依照監委紀惠容標準提告女記者。（圖／記者張君豪翻攝）

蔣婕妤18日在北院前受訪表示，丈夫丁允恭現在民間公司上班，所以由她代表遞狀，丁允恭之所以提告，是因為監察院指控丁在臉書PO出與女記者在餐廳合照，構成性騷擾，懲戒法院已經認定沒有性意味，監察委員紀惠容還是認為構成環境性騷擾而上訴，讓他們夫妻2年來不得安寧。

丁允恭18日中午透過自己臉書PO文，對太太蔣婕妤提告進行說明，「請我太太去台北地院幫忙遞狀，對2020年時何女在週刊上貼出我的隱私照，提出性騷擾的告訴，求償一塊錢。這也是在監委紀惠容追殺之下，我們不得不採取的動作。」

丁允恭指出：「所以提告性騷擾，是完全依照監委紀惠容上訴我的標準：我在臉書上張貼與何女衣著整齊在公共場合所拍的合照，被紀惠容認定為性騷擾(懲戒法院一審認為不構成)；而何女在週刊上所登出的照片，不僅有我裸體的照片，還有在我睡著時、未經同意所拍攝的照片。按照紀大監委的標準，那對我是十倍的性騷擾。

「今天我們提告，除了討個公道以外，也是希望藉著司法，釐清性騷擾的範圍；如果告訴成立，那也突顯了我是受害者的事實；而如果法院認為何女的行為不構成性騷擾，那同樣的紀惠容對我的指控也是錯誤的。性騷擾的範圍不該無限上綱，就只是這麼簡單的一件事。」

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