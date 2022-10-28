故宮摔破「3國寶外型曝光」！雙龍小碗修復中

▲故宮遭控摔破國寶，嚴正否認隱匿。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國民黨立委陳以信28日爆料，去年二月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事，且據了解「摔破文物」共有3件。故宮午間發布最新聲明，認了作業過程中疏忽，造成3件文物摔落破損，而其外型也曝光。

故宮聲明中指出，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，於110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

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▼故宮器物處瓷器科人員整理文物時發現及不慎摔破的3樣國寶。（圖／故宮提供）

故宮說明，本案三件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物。破損瓷器目前第一件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中，第二件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，第三件「清 乾隆 青花花卉盤」待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。

對於藍委質疑隱匿相關狀況，吳密察表示，發生問題之後，就依程序報吿，調查分兩路進行，由業務單位、政風處分別做調查報告，故宮並無隱匿，但在第一、第二案中，還不能確認責任歸屬，現在第三案可以確認責任歸屬後，就啟動懲處作業，在考績會當中，並未隱匿。

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