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俄軍第2戰線「專殺自己人」防新兵逃跑　通話攔截音檔曝光

▲▼ 俄羅斯軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯士兵透露，新兵被派往前線，其中許多人是來自監獄的囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭情報機構公布一段俄羅斯士兵與妻子的5分鐘攔截通話音檔，但談及的內容卻令人震驚，因為他的指揮官下令「殲滅」所有從前線逃跑的俄羅斯士兵，也就是朝自己人開槍。此人透露，他的所屬部隊位在第二戰線，前線為剛招募進來的新兵。

每日郵報報導，目前不清楚這名俄羅斯士兵駐紮的地點，但他與妻子之間的談話內容，似乎捕捉到俄軍內部的狀態，部份的人被強迫射殺逃兵。

#ГУРперехоплення ‼️"У НАС ЗЕКОВ ПРИВЕЗЛИ С ТЮРЬМЫ. НУ ИХ КУДА-ТО ЗАВЕЛИ ВПЕРЕД-ВПЕРЕД... А МЫ СИДИМ КАК ЗАГРАДОТРЯД, Б*ЯТЬ... ЕСЛИ КТО НАЗАД ПОБЕЖИТ — ЗАМОЧИМ!" Окупант телефонує своїй дружині/подружці та розповідає про великі втрати, умови життя на фронті, а саме харчування, невідповідність у документах військовослужбовців, згідно з якими вони все ще на навчаннях на території рф, та ситуацію з поповненням у вигляді ув'язнених (ПВК "Вагнер")

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 發佈於 2022年10月26日 星期三

依據這名俄國士兵的說法，新招募的士兵被安排在第一線，其中許多人是來自監獄的囚犯，而他的部隊被部署在第二線，「我們前方某處發生槍戰，但卻回到戰壕內，然後他們把犯人從監獄帶到這裡之後，讓這些人到前線某個地方，而我們坐在這裡，就像一支阻止撤退的分隊，如果有人逃跑，我們就要把這些人消滅」。

▲▼ 親俄羅斯部隊。（圖／路透）

▲這名士兵說，若有人逃跑，就要開槍殲滅這些人。（示意圖／路透，下同）

士兵妻子聽到此處，直說「這真是一場惡夢」。他繼續說明，所屬部隊在第二戰線的位置，守著第一線，在他們的後方還有另外一條戰線，「逃跑是不可能的，我們朝自己人開槍」，若有人逃跑，就要殲滅這些人，且所屬部隊的生活條件惡劣，很難找到食物，保暖也有問題。

▲▼ 親俄羅斯部隊。（圖／路透）

報導指出，俄羅斯士兵抱怨裝備短缺、生活條件惡劣，且新兵訓練不足，總統普丁9月下令動員30萬大軍以來的徵召行動混亂，各地在無視技能、訓練、裝備的狀態下，徵召盡可能多的人員，並把這些人推向前線。克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）26日坦承，俄軍裝備確實存在一些問題需要解決。

另外，俄羅斯已有多名預備役士兵在烏克蘭陣亡，依據這些人親屬的說法，他們幾乎沒有接受過訓練。普丁先前證實，訓練時間最短可能只有10天，最多25天。截至10月中旬，俄羅斯已招募22.2萬名預備役士兵。

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