跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩　過來人秒懂...其實有原因

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跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩　過來人秒懂...其實是PCD

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO愛愛完一定要討抱抱。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會有肌膚之親，可是激戰的時候明明很甜蜜，為何事後卻莫名感到難過？就有一名女網友發文表示，她和男友愛愛以後，一定要對方抱著他，否則眼淚就會不禁落下。貼文曝光後，部分網友也有類似狀況，而會莫名憂鬱其實是有原因的。

這名女網友在Dcard上，以「愛愛完一定要抱抱，不然會很難過」為題發文，提到她每次和男友愛愛完，就一定要對方抱抱她，像是某次，男友因為激戰後累得睡著，她就忍不住掉淚，還哭到發出聲音，最後對方則趕快起床抱她。

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對此，原PO坦言她也不清楚原因，而且覺得很煩，不知道要怎麼改善「愛愛完沒抱抱就哭」的狀況。她也透露，男友只要不抱她，就讓她感到很難過，有種被遺棄的感覺。

貼文曝光後，有些網友也有類似情況，「我也會...我自己就是交了男友才知道原來我這麼玻璃，如果結束沒有還有愛的感覺，就會整個世界崩塌」、「我懂你的感受」、「能夠理解你，覺得完全沒有問題，不需要改」。不過也有網友回應，「結束只想趕快清洗自己，不會想一直抱著欸」、「這小劇場也太多了，就自己去抱啊，我有時候就衝去洗澡有時候就跟他討抱」。

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有次男友直接睡著，原PO便控制不住情緒大哭。（示意圖／取自Pixabay）

至於為何享受高潮後，卻莫名感到憂鬱？這種情況在醫學上稱為性交後憂鬱（Post-Coital Dysphoria，簡稱PCD），在性行為後會有焦慮、悲傷等情緒，時間持續5分鐘至2小時不等。發生的可能原因包含猛然被拉回現實、過去創傷被觸發、感到赤裸或脆弱。

「國際性醫學協會（the International Society for Sexual Medicine）」指出，性醫學期刊（Sexual Medicine）曾針對澳洲女性進行研究，年齡18歲至55歲不等，平均26歲，其中就有46%的女性曾經歷PCD，而有5%的人在一個月內出現狀況、2%的人大部分時間都有出現症狀；不過研究人員也說，這個發現或許不適用於所有女性，因為參與研究的女性都是異性戀，且主要為白種人、大學生。

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