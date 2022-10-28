跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩　過來人秒懂...其實有原因

▲原PO愛愛完一定要討抱抱。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會有肌膚之親，可是激戰的時候明明很甜蜜，為何事後卻莫名感到難過？就有一名女網友發文表示，她和男友愛愛以後，一定要對方抱著他，否則眼淚就會不禁落下。貼文曝光後，部分網友也有類似狀況，而會莫名憂鬱其實是有原因的。

這名女網友在Dcard上，以「愛愛完一定要抱抱，不然會很難過」為題發文，提到她每次和男友愛愛完，就一定要對方抱抱她，像是某次，男友因為激戰後累得睡著，她就忍不住掉淚，還哭到發出聲音，最後對方則趕快起床抱她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO坦言她也不清楚原因，而且覺得很煩，不知道要怎麼改善「愛愛完沒抱抱就哭」的狀況。她也透露，男友只要不抱她，就讓她感到很難過，有種被遺棄的感覺。

貼文曝光後，有些網友也有類似情況，「我也會...我自己就是交了男友才知道原來我這麼玻璃，如果結束沒有還有愛的感覺，就會整個世界崩塌」、「我懂你的感受」、「能夠理解你，覺得完全沒有問題，不需要改」。不過也有網友回應，「結束只想趕快清洗自己，不會想一直抱著欸」、「這小劇場也太多了，就自己去抱啊，我有時候就衝去洗澡有時候就跟他討抱」。

▲有次男友直接睡著，原PO便控制不住情緒大哭。（示意圖／取自Pixabay）

至於為何享受高潮後，卻莫名感到憂鬱？這種情況在醫學上稱為性交後憂鬱（Post-Coital Dysphoria，簡稱PCD），在性行為後會有焦慮、悲傷等情緒，時間持續5分鐘至2小時不等。發生的可能原因包含猛然被拉回現實、過去創傷被觸發、感到赤裸或脆弱。

「國際性醫學協會（the International Society for Sexual Medicine）」指出，性醫學期刊（Sexual Medicine）曾針對澳洲女性進行研究，年齡18歲至55歲不等，平均26歲，其中就有46%的女性曾經歷PCD，而有5%的人在一個月內出現狀況、2%的人大部分時間都有出現症狀；不過研究人員也說，這個發現或許不適用於所有女性，因為參與研究的女性都是異性戀，且主要為白種人、大學生。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤 4色任挑千元有找

►150抽衛生紙「一包11元」 限時下殺！整年份一次買齊

►3M牙線棒「全網最低價」一支不用1元！細滑不卡牙縫好超值