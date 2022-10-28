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和男同學說話！女大生遭閨蜜嗆「妳很淫蕩」崩潰：我以為跟她很好

女網友不滿，妹妹遭同學調侃「淫蕩」。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女網友不滿，妹妹遭同學調侃「淫蕩」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

俗話說「飯可以亂吃，話不能亂講」，有些話即使是玩笑，也不該說出口。一名女網友表示，因為剛上大學的妹妹遭到班上同學的「言語霸凌」，嚴重影響到身心，讓她相當憤怒。

一名女大生在Dcard《心情板》以「這位同學，我妹一點也不淫蕩」為題發文，表示妹妹今年高中剛畢業，從台北到台中念大學，才開學2個月，身心狀態就愈來愈差，原本只是一些小事，直到最近收到妹妹的訊息，還有哽咽的語音，讓她感到生氣又無奈。

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某堂課上，隔壁的外系同學因為晚到不會操作，便轉頭詢問妹妹幾句話，2人後來被分到同一組。結果下課時，妹妹同系的一對男女經過，男生告訴女生：「她剛剛有和外系的男生講話」，沒想到女生竟對妹妹說：「欸妳很淫蕩欸」，妹妹當下十分錯愕，不知道回應什麼。

原PO認為妹妹的同學惡意滿滿。（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO認為妹妹的同學惡意滿滿。（示意圖／翻攝自pexels）

據了解，該名女生和妹妹算熟，而且不是第一次這樣「揶揄」妹妹 ，經常私下拿其他男同學和妹妹開玩笑，或故意在妹妹面前不斷提到該名男同學，暗指2人有曖昧關係。然而，妹妹只是剛好和對方分到同一組，需要比較多時間討論課業，此外就沒有其他交集。

原PO指出，這件事如果單獨來看，可能只是玩笑起鬨，但加上說妹妹淫蕩，讓她覺得女生惡意很重，而且妹妹還講到哭：「我一直以為我跟這個女生很好，因為我們都是同一個球隊，可是我聽到這些我真的不知道怎麼辦」，妹妹因為擔心說出來，在系上會很尷尬，因此不知道該如何是好。

原PO重申，玩笑話說出口之前要三思，所有性別都一樣，無論親疏遠近，基本的尊重都應該要有，而不是熟了就能口無遮攔，最後向該名女生喊話：「淫蕩這個詞應該可以送性平了，這位小妹妹」。

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