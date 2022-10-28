快訊／施工挖斷水管！　苗栗市區驚見2層樓高噴泉...10個里停水

台中市46歲陳姓男子酒醉被友人開保時捷載回住家旁的停車場，友人擔心熟睡中的陳男醒來會開車，於是將保時捷鑰匙放在住家管理室，車窗開一道小縫通風，豈料清晨陳男尿急醒來，急得尿要噴出來了，卻因沒有鑰匙打不開車門，於是大按喇叭吸引路人注意，警方到場後，到管理室拿回鑰匙開啟，當車門一打開，男秒衝到超商借廁所，如廁後再三感謝員警及時解圍。