快訊／施工挖斷水管！　苗栗市區驚見2層樓高噴泉...10個里停水

記者蔡文淵／苗栗報導
苗栗市國華路出現噴泉，國華路至公路口28日上午10點左右道路施工挖斷自來水管，自來水噴出約2層樓高，路過民眾用手機拍下畫面。
水公司第三管理處苗栗營運所表示，上午約10點10分接獲通報，國華路400mm自來水管遭施工挖破，這條水管是供應苗栗市家戶用水的主要幹管，已緊急關閉閥門搶修中，目前苗栗市有北苗地區10個里因搶修水管停水，預計今天下午4點可以搶修完成。
▲苗栗市國華路２８日上午自來水管被挖斷，噴出自來水高達２層樓高。（圖／記者蔡文淵翻攝）
記者蔡文淵／苗栗報導
苗栗市國華路出現噴泉，國華路至公路口28日上午10點左右道路施工挖斷自來水管，自來水噴出約2層樓高，路過民眾用手機拍下畫面。
水公司第三管理處苗栗營運所表示，上午約10點10分接獲通報，國華路400mm自來水管遭施工挖破，這條水管是供應苗栗市家戶用水的主要幹管，已緊急關閉閥門搶修中，目前苗栗市有北苗地區10個里因搶修水管停水，預計今天下午4點可以搶修完成。
▲苗栗市國華路２８日上午自來水管被挖斷，噴出自來水高達２層樓高。（圖／記者蔡文淵翻攝）
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