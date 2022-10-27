彰化寶雅翻版！人行道「違停塞一整排」封印車格　他嘆守法都呆子

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人行道「違停塞一整排」封印車格　他嘆守法都呆子

▲▼寶雅停車場遭「違停封印」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲整排停車格不停「全塞人行道」，網友看了直呼「連幾十元的停車費都不願意付，到底開三X車」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

彰化市一間寶雅賣場3月才發生，民眾為了省停車格的費用，在車格旁的人行道「違停一整排」，同時卡死了停車格的路口，讓想要正常使用的人反而無法停車，如今相同的景像在苗栗通宵出現，貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

網友在臉書《爆料公社公開版》表示，他日前經過苗栗通霄海濱路的寶雅賣場時，發現賣場外明明有一整排空的停車格，但沒有一輛車願意停進去，反而全部停在外面的人行道上，誇張的違停場面讓人看了直搖頭。

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其他網友看了照片後表示，「發生在台灣我不意外啊」、「有錢買車，卻繳不出停車費」、「連幾十元的停車費都不願意付，到底開三X車」、「把許多台灣人貪小便宜的心態都表現出來了」、「跟之前彰化寶雅完全一樣，警察開單後就好了」、「這樣正常停的人都出不來，誰還敢停，把守法的人都當呆子」。

▲彰化又見違停。（圖／翻攝彰化人大小事）

▲彰化縣一間寶雅賣場也曾發生，多名車主不願意停進車格，反而佔用外邊的人行道。（圖／翻攝彰化人大小事）

彰化縣彰化市金馬路一間寶雅賣場今年3月也曾發生相同情況。當時彰化警方指出，人行道不能停車，若有違停則可依法開罰，依道路交通管理處罰條例可處600元至1200元罰鍰，呼籲駕駛人切勿再亂停車，妨礙用路人安全。

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