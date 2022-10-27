新車「星級評等」啟動！首批8車款名單曝　銷售王首撞下場出爐

記者李姿慧／彰化報導

為提升國內車輛安全，交通部首推「台灣新車安全評等TNCAP」，列全球第13個有評等機制國家，首批星等評等名單出爐，交通部耗資1.2億元透過消基會匿名採購年度銷售前8名人氣車款，名單也首度曝光，其中TOYOTA COROLLA CROSS銷售王今首撞測試並公開過程，最慢明年第一季率先公布2車款星級評等結果。

▲交部推動新車安全評等，TOYOTA COROLLA CROSS銷售王今首撞測試並公開過程。（圖／記者李姿慧攝）

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交通部首推「台灣新車安全評等TNCAP」，自今(111)年第四季起每季執行2車型試驗，預計112年底完成8車型星級評等，全台首批列入安全評等名單今出爐。

交通部依照去年國內汽車新領牌排行挑出前8名，包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA ALTIS、HONDA CR-V、FORD KUGA、FORD FOCUS、NISSAN KICKS、NISSAN SENTRA，根據車輛成人保護、兒童保護、車輛安全、行人保護等評等，並進行撞擊測試，評等最高為5星。

今(10/27)日在財團法人車輛研究測試中心舉行台灣新車安全評等首撞見證，開啟國內車輛安全歷程上重要里程碑，每季進行2車款測試，其中第一季以去年新領牌數達4萬0595的銷售冠軍TOYOTA COROLLA CROSS、領牌數達2萬974且排行第二的TOYOTA RAV4率先測試，TOYOTA COROLLA CROSS今進行全台首次撞擊測試並公開震撼過程。

▲▼交通部首推新車安全評等，TOYOTA COROLLA CROSS銷售王今首撞測試並公開過程。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼交通部首推新車安全評等，TOYOTA COROLLA CROSS銷售王今首撞測試並公開過程。（圖／記者李姿慧攝）

交通部次長、車安中心董事長祁文中表示，台灣自86年起推出車輛型式安全審驗，105年有消費者反應希望有公開透明資訊協助購車安全，交通部攜手車安中心、車測中心，推出台灣新車安全評等，每一季選2個車型，一個車款買4輛車，8車型共32輛車，委託消基會匿名以消費者名義選購車輛，萊茵公司確認是否經過變造，之後交給車安中心辦理、車測中心檢測，測試過程會在雲端揭露，希望帶動車輛產業提升安全、降低事故，今天首撞測試，是車輛安全再進化新紀元開始。

車安中心執行長車周維果表示，新車安全評等有4步驟，第一，透過消基會匿名志工以消費者身分在市場上購買車輛，經銷商不會知道是購買來進行測試；第二，選去年前8名銷售車款；第三，測試標準比法規高且多，測試速度採64公里；第四，公布後讓消費者了解受評車款得到的星等。

周維果指出，目前國際上有12國家地區提供新車安全評等，包括美歐、韓國、日本，台灣將成第13個，測試車型分成兩大類，第一類由使用政府預算購買，為消費者測試安全，第二類由業者自費測試申請評等，費用仍待交通部核定，目前銷售最高前8款都為國產車，將持續增加測試名單，未來將有進口車納入。

▲交部推動新車安全評等，TOYOTA COROLLA CROSS銷售王今首撞測試並公開過程。（圖／記者李姿慧攝）

立委林俊憲表示，今天是台灣第一撞，且是銷量第一名車款，建立評鑑制度是台灣車輛安全踏出的第一步，國產車安不安全，透過評等尋找答案，未來最重要工作是建立信任，但目前以去年度銷售量為測試名單，明年公佈，結果有時間差，車子已經在市場賣2年，希望時效再縮短。

對此，祁文中表示，目前依照110年銷售挑車款，要到112年第一季結果才會出來，雖已經熱銷一年，但有其程序，台灣今已跨出第一步，將累積經驗和國外學習，未來有機會可以再壓縮時間，其他國家做得到，我們也會檢討不要比人家慢。