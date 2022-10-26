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右轉沒先切「最外側」罰1千8！　交部新規3大重點一次看

▲▼國1南下345K「2事故8車追撞」，車流紫爆狂塞...回堵6km。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國道車禍和車輛拋錨，最怕二次事故追撞造成死傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者李姿慧／台北報導

汽車右轉需切入外側道再右轉，不過有民眾直接從外側中間車道右轉，卻堅持也是在「外車道」，為避免執法爭議，交通部要修法，明確規範右轉需切入「最外側」車道，最快11月底起沒硬拗空間，違者可罰600到1800元；此外，為避免二次事故死傷攀升，112年7月1日起，反光背心將納入新車標配。

現行規定，民眾右轉需行駛到外側車道後，於路口再右轉，行駛圓環也應讓內側車道車輛先行，不過有民眾在多車道路段右轉時，直接從外側第二車道轉彎，與最外車車道直行車輛發生交織風險，被開單時卻硬拗是在「外側車道」。

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為避免有模糊空間，交通部預告修正「道路交通安全規則」，明確規範汽車行駛至交岔路口，右轉彎時，應先換入最右側的「最外側車道」後，駛至路口再行右轉；另行經多車道圓環，內側車道車輛駛離多車道圓環，應先換入「最外側」車道，駛至路口後再行右轉。交通部表示，該明確規範最快11月底上路，違者可罰600到1800元。

此外，國道二次事故頻傳，去(110)年整年國道共發生6件因二次事故致死之交通意外，造成7人死亡，5人受傷；今(111)年1月到5月發生2件，造成2人死亡，9人受傷，比去年同期增加，今年9月更曾發生一週內發生4起二次事故，奪走4條人命，6人受傷。

交通部也將修正「道路交通安全規則」，比照故障三角標誌，明訂新車隨車要有符合國家標準的高可見度服裝等反光服裝或背心，112年7月1日起上路。

交通部監理科長趙晉緯指出，112年7月起要求新車出廠隨車就要有反光背心，但舊車沒有強制，交通部也已跟車商討論過，車商也願意配合，當舊車駕駛人回廠保養時，車商會提供反光背心做為保養贈品，目前反光背心價格約在300到500元不等，鼓勵車商用此方式，也是鼓勵用戶回原廠保養。

▲▼警察節內湖警友會捐贈爆閃肩燈及反光背心助警執勤安全。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲未來新車出廠，反光背心將列標配提供民眾，警方值勤穿著反光背心也有助安全。（圖／記者孫于珊翻攝）

趙晉緯強調，112年7月起，新車要配置反光背心才能申請牌照檢驗，若沒有配置，將無法申請牌照，不過初期針對駕駛人在車禍或車輛故障離開車輛時需穿戴反光背心，將先採宣導，讓民眾知道下車穿起反光背心可保護自己，避免二次事故，若駕駛人不使用，坦言目前沒有罰則，等到反光背心普及後，才會評估是否需要修法增訂罰則，目前將透過多元管道宣導，鼓勵民眾保護自己。

目前試車車輛行駛道路需申請試車牌，不過現行試車牌不能行駛高速公路，有民眾購買二手車或新車時，為了解性能，頻發生偷偷開到國道等違規亂象，不過考量二手車都是型式安全審驗合格車輛，交通部預告修法，針對汽車買賣或新車銷售試車，將另發行第二類試車牌，可行駛國道，最快11月底鬆綁。

趙晉緯表示，針對交易買賣車輛增列第二列試車牌，都是型式安全驗證都已經合格的車輛，車子本身沒有問題，與研發中的車輛試車不同，因此可以上高速公路。

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