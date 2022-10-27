週年慶人潮爆棚！晶璽超狂優惠吸引排隊搶購輕運動器材、保健品

▲晶璽健康生活館今年滿20週年祭出「抗通膨最驚喜優惠」，吸引專櫃滿滿人潮。

圖、文／晶璽提供

因疫情蔓延宅在家的人生活的習性仍保持，但許多消費者還是把握機會趁週年慶期間消費保健康，在週年慶一開店即直衝健康生活樓層，長期經營健康品牌的晶璽健康生活館今年滿20週年，特別祭出「抗通膨最驚喜優惠」，包括來店禮、滿額送好禮等超威優惠，造成專櫃人潮爆棚，在週年慶檔期在剛起跑即佳績連連。

台南南紡購物中心和位於A1館4F的晶璽健康生活館，聯手推薦爆款風熱銷單品新款「反地心引力回復身體健康」的「XC5倒立機」，原價39800元特價36580元，再送價值2000元的豪邁手提瓶及J&H運動毛巾，並結合南紡購物中心的週年慶活動，即日起至11月16日的買5000元送500元，當然要先搶為快。

同場上映的還有台南大遠百成功店，在6F的晶璽生活舘和大遠百「達人推薦」長年人氣紅不讓的Qrun酷跑機，原價33200元下殺至28800元，再贈J&H運動毛巾和矽油的動心價組合，加碼1380元優惠購緩衝瑜珈墊，跑步和瑜珈一起來更健康，適用自即日起至11月15日週年慶檔期，單筆滿5000元再送500元，相當Qrun酷跑機加上J&H運動毛巾和矽油組合只要以26300元就可以入手。

高雄夢時代購物中心B2晶璽健康生活館推出新款「XC5倒立機」，原價39800元特價36580元，再送價值2000元的豪邁手提瓶及J&h運動毛巾，加碼1380元優惠購緩衝瑜珈墊！優惠方案適用11月3日至11月13日的每週五、六、日滿2000送200點石成金，多重優惠可把握機會投資自己的健康。