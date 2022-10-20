抗通膨防疫大作戰　晶璽與高雄大遠百週年慶大優惠

▲保健食品和輕運動品牌晶璽健康生活館和高雄大遠百也共同推出年度特惠活動。（圖／晶璽健康生活館提供）



圖、文／晶璽健康生活館

高雄市百貨週年慶接力賽連番上場，高雄大遠百今（20）日啟動為期一週的預購暖身，保健食品和輕運動品牌晶璽健康生活館和高雄大遠百也共同推出年度特惠活動，要你在高通膨和後疫情年代抗通膨省錢作戰、精明消費又兼顧健康。

高雄大遠百週年慶單品推薦暢銷且受上班族喜愛的晶璽御薑君，週年慶期間買5送1，原價33000元特價24000元，直接下殺至72折，在通膨年代替你省錢兼顧健康；還有，熱銷新品XC5倒立機原價39800元，特價37880元再送價值3480元的緩衝瑜珈墊及豪邁手提瓶，超值組合可趁機刀手。

晶璽提倡「輕運動·食健康·享生活」觀念，落實內外兼修的「全健康」。人在營養上的不足可以搭配保健品補充，為此開發了具多國專利、科技新製程、原廠天然食材、性價比高的保健食品，如御薑君、大美人、淨舒暢、珍奇跡、氧氣鐵莓等。

除了「食健康」內在吸收營養及補充之外，仍需搭配運動才能完善健康。有鑑於現在人工作繁忙少投入時間運動，透過倡導「輕運動」的概念，將每個家庭打造成居家健身房以時尚、輕便容易收納且經過認證的「輕運動」器材，如XC5倒立機、Qrun酷跑機等，將運動融入生活之中，讓原本冰冷笨重的器材帶著溫暖感受，讓運動不再是件辛苦的事，才能健康享受生活。

晶璽健康生活舘的櫃位位於高雄大遠百8F，歡迎參觀、體驗及選購。高雄大遠百週年慶從10月27日至11月15日盛大展開，10月20日至26日預購同享優惠，14大銀行信用卡全舘單筆分期刷滿5500元送200元抵用券，滿10000元送400元抵用券，加上晶璽的特殺優惠，讓健康的你聰明消費又健康。