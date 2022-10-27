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社會 社會焦點 保障人權

開葬儀社塔藍班免費！林智堅論文引綠粉出征　蘇宏達怕爆結局曝

▲▼ 蘇宏達。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台大社科院院長蘇宏達擔任林智堅論文案委員會召集人，日前遭林姓網友留言嗆「我是開葬儀社的，1459塔藍班有優惠」蘇怒告結局曝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨前新竹市長林智堅因論文風波影響退選桃園市長，期間鬧得沸沸揚揚，林委任律師黃帝穎指出審定會召集人蘇宏達政治立場親藍，要求迴避。7月27日台大召開論文審定會前1日，1名自稱開葬儀社的林姓網友到蘇臉書留言威脅「我是開葬儀社，塔藍班免費」等並附上葬禮貼圖，蘇心生畏懼報案提告，士林地檢署日前偵結，予不起訴處分。

不起訴指出，65歲住高雄的林姓網友，在今年7月26日6時許，登入臉書以本名在蘇宏達臉書專業貼文下方留：「蘇宏達你好，我是開葬儀社的，任何事我都包」、「韓粉半價喔，1459和塔藍班、4%柯屁網軍免費」、「阿彌陀佛善哉善哉」最後並附上一張葬禮貼圖。

蘇宏達經友人通知後，因而心生畏懼，赴南港分局報案。

▼台大撤銷林智堅學位，審定會召集人為蘇宏達。（資料圖／記者黃國霖攝）

▲▼台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

林姓網友從高雄北上做筆錄，向警表示「很久以前是做葬儀社」並否認有恐嚇犯行，他強調，蘇是台大教授，要審查林智堅論文前，先說這是醜聞，後來在網路上看見蘇發表言論，有一點不滿意，才會發表言論及張貼葬禮照片，不知道這樣算是恐嚇。

檢警細觀林男留言，認他是開設葬禮社，處理範圍多而廣，並就特定政治傾向者，提供優惠；葬禮照片，也僅能說明他是想解說協助喪家辦理後事的現場狀況，尚難認加害他人生命、身體、自由、名譽、財產未來惡害告知，與恐嚇罪嫌要件不符，予以不起訴

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