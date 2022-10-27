他怒曝韓國瑜陪謝國樑掃街照　人潮塞爆市場占車道：拜託別擾民！

▲造勢人龍擠爆信義市場。（圖／翻攝陳軍佐臉書）



政治中心／綜合報導

前高雄市長韓國瑜近期輔選行程滿滿，27日更陪同基隆市長候選人謝國樑掃街，聲勢浩大，對此，民進黨基隆市議員候選人陳軍佐批評，該造勢人龍塞爆信義市場，連車道都被佔用，民眾車輛爭道險象環生，車陣一路回堵到部立醫院，「從來不關心信義市場，只有選舉才來」，不僅擾民，更讓做生意的攤商受到影響。

陳軍佐今在臉書發文指出，今天早上謝國樑在基隆信義市場造勢活動邀來韓國瑜輔選，因為信義市場平常生意很好，人潮多、交通擁擠，候選人為了造氣勢，要刻意營造出街道爆滿、人氣很旺的狀況。

陳軍佐表示，據了解從前幾天謝國樑就要求二信員工要動員，還有很多外縣市的韓粉搭遊覽車到基隆來，再加上謝國樑競選總部動線規劃不良，讓原本空間就不大的信義市場擠翻天。

陳軍佐還說，不只是信義市場裡面塞爆，連車道都被佔用，需要靠員警築成人牆拉出動線才能讓民眾勉強通過，民眾與車輛爭道，現場險象環生，車陣還一路回堵到部立醫院。

陳軍佐表示，該人龍不僅讓攤商沒辦法做生意，還要顧他們的攤位怕被擠翻掉，民眾也沒辦法買菜，讓攤商跟買菜民眾都罵翻天，「從來不關心信義市場，只有選舉才來」，不僅擾民，更讓做生意的攤商受到影響，「真的拜託謝先生，不要再來亂了！」

▼基市議員候選人陳軍佐發文貼照痛批韓國瑜為謝國樑造勢，造成人車爭道，險象環生。（圖／翻攝「陳軍佐 在您佐右」臉書）

