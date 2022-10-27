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社會 社會焦點 保障人權

「就是想要這些書」他受監護治療完畢又行竊　法官判免刑

▲▼36%美國大學生三餐不繼，學費,校園,國外,書籍。（圖／取自pixabay）

▲慣竊陳男專愛偷書，而且喜歡歷史書籍。（示意圖／取自pixabay）

記者黃哲民／台北報導

國內印刷書市因大眾閱讀習慣轉為數位化而萎縮，若再遇上「雅賊」，不啻雪上加霜，但台北地院審理1名慣竊陳男所犯竊盜案，發現他偏愛偷書，本案順手牽羊1本《日本戰國這樣讀》，價值300多元也沒轉賣牟利，犯行輕微，加上他罹患自閉症、無法克制偷書慾望，刑罰矯正效果有限，且他日前已另案做完6個月監護治療，因此本案判決免刑、不宣告再做監護處分，可上訴。

高職畢業、賦閒在家的陳男，有多次在北市重慶南路書店街順手牽羊被送辦紀錄，由於父親高齡90多歲，管不動他，陳男每次行竊被逮，全靠育有2名身障子女的妹妹幫他善後，家人花費許多時間金錢，已經身心俱疲。

前年（2020年）3月間，陳男在重慶南路1家書店3度行竊，偷走《緬甸史》、《越南史》、《土耳其史》、《埃及史》、《朝鮮的困境》、《圖解日本戰國時代》與《康熙大傳》等歷史書籍，每本3、4百元，店家損失共2900多元。

陳男到案認罪，該案法官考量陳男自幼罹患自閉症、智能缺損，醫院鑑定陳男作案動機單純，就是想要這些書，還一相情願幻想「老闆會不會把書送我」，認定陳男易受本能支配而犯罪，辨識自己行為違法的能力比常人顯著降低，因此依竊盜罪輕判拘役10天，但刑之執行完畢或赦免後，須施以監護6個月定讞。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

該案審理期間，陳男去年（2021年）9月再犯本案，於重慶南路另1家書店施展老招數，把1本《日本戰國這樣讀》趁隙塞進隨身側背包帶走，還順手拿了3個小錢包與1個手提袋，店家發現後，提供監視畫面報警提告。

陳男到案同樣認罪，把書和小錢包還給店家。法官認定陳男本案犯行明確，但如同前案醫院鑑定，陳男偷竊時受自身病情影響而處於精神耗弱狀態，且終身無法治癒，加上陳男並非專偷高價物品轉賣牟利的竊賊，他犯罪所生損害與對社會的危害輕微，不但情堪憫恕，刑罰對他矯正效果有限，更可能轉嫁給家人承擔，因此依法判陳男免刑。

通常這類判決會一併宣告被告須接受監護處分，本案法官指出，陳男今年（2022年）3月到9月，已做完前案宣告的6個月監護處分，包括住院服藥與心理治療，是否有再犯之虞，尚有疑義，因此不宣告監護處分。至於店家指控陳男還偷走《資治通鑑》與《墨子》共2本書，法官認定證據不足，此部分判陳男無罪，可上訴。

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