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社會 社會焦點 保障人權

拆窗闖北市議員服務處偷3千元　慣竊怨不給交保：我40年才犯69件

記者黃宥寧／台北報導

盧姓男慣竊因積欠賭債，跑到北市大同區議員陳炳甫服務處，爬上3樓並將窗戶拆下入內行竊，得手新台幣3000元。由於盧嫌在轄內相當出名，警方擴大調閱監視器發現，他帶著錢跑到萬華區麻將館打麻將，之後又到萬華車站搭車南下雲林，最後在火車站旁公園狼狽落網。士林地院日前審結，依犯毀越窗戶竊盜罪，累犯，處有期徒刑8月。

58歲盧嫌去年12月20日下午3時許，盧姓竊賊趁陳炳甫議員服務處都沒人，竟上演「蜘蛛人」戲碼，從建築物後巷攀爬到3樓，更將窗戶拆掉後爬進屋內，偷走服務處辛姓主任所管領的現金3000元，得手後立刻跑掉。

盧嫌辯稱，不知道該處是民意代表服務處，但確實有偷3000元，竊得的現金花光就僅剩300元，接著又說因一時貪念想要去賭博才行竊，更狡辯監視器畫面的小偷無法證明就是他，最後又說自己罹患精神病。

▲盧姓竊嫌闖入市議員陳炳甫服務處行竊，事後逃到雲林縣公園露宿仍遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲盧姓竊嫌闖入市議員陳炳甫服務處行竊，事後逃到雲林縣公園露宿仍遭警方逮捕。（資料圖／記者張君豪翻攝）

盧嫌更當庭向法官抱怨，「我40年共犯69件，等於1年犯不到2件，為何毒品都可以交保，這次卻不可以交保」，反問法官，「這不是很狹義嗎？」，況且這次只是臨時起意犯案，為何要說這樣有再犯之虞，更反問法官，「你這樣不是說我每天都在想，每天都在反覆實施」，最後請求法官給交保機會。

▲盧姓竊嫌闖入市議員陳炳甫服務處行竊，事後逃到雲林縣公園露宿仍遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲盧姓竊嫌闖入市議員陳炳甫辦公室行竊。（資料圖／記者張君豪翻攝）

法官認，盧嫌因竊盜案被判有期徒刑4年6月，2021年3月21日縮短刑期執行完畢，出監後未自我控管，再次故意犯下本案，侵害他人財產法益，顯見坐牢未生警惕作用，依累犯加重其刑，判處有期徒刑8月。可上訴。

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