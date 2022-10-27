玉山3D圖資導覽平台全新改版　可虛擬線上玉山行+720度環景

▲玉管處3D圖台提供園區及周邊重要設施及據點之環景影像。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處為提供民眾高精度立體圖資與導覽平台，將歷年進行高精度航空攝影影像透過立體建模技術，讓3D圖台以擬真方式呈現玉山雄偉的地形地勢；今年更大幅改版，建置登山資訊圖層專區，增加園區環景影像等多項豐富且實用的圖資，並可上傳匯入登山軌跡檔，讓民眾到玉山園區登山健行前可先作一趟虛擬的線上玉山行。

玉管處表示，民眾只要從玉管處官網（https://www.ysnp.gov.tw/）首頁點選「玉山3D圖台」的圖示，或直接連結圖台網址（https://ysnp.3dgis.tw/），不需要額外安裝元件，即可體驗與操作新改版上線的圖台。

圖台左側圖層區上方介接園區氣象資訊、提供即時影像，6種定位及生態查詢功能，方便民眾掌握最新園區資訊；另配合山林開放政策及國家公園步道系統分級整合方案，「基本圖資」下新增「步道分級」圖層，將園區步道依難度劃分為0到6級，在圖台上做完整呈現，民眾只要以滑鼠點擊圖層就可自動飛覽到路線位置。

▲玉管處3D圖台提供園區可通訊點位標示。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處進一步表示，針對想要親近園區的山友，圖台上也提供「登山資訊」圖層專區，網羅登山常用的山岳、山屋營地、停機坪等，還包含各登山路線步道剖面圖、地圖定位及步道路線飛覽影片；另更新「可通訊點」圖層，將園區各步道路線近年新完成檢測清查的167處可通訊點予以納入，在圖台上標示山高路遠哪裡可通訊的地理位置，讓民眾進行登山計畫規劃時能多一分保障。

玉管處指出，玉山園區壯麗的高山景致不是單幅影像可以呈現的，管理處同仁在執行保育巡查任務時也會拍攝得之不易的高山地區環景影像，收納在「遊憩資訊」項下「多媒體」的「720度環景」與「環景分享成果」，民眾只要點擊環景分享成果之icon，以拖曳滑鼠就可以720度觀賞全方位的高山美景。

圖台右側工具列則提供各項實用的工具，除了介紹操作步驟，還提供各項功能操作的示範影片，也提供GPX及KML兩種民眾常用檔案上傳匯入圖台功能，讓山友可以從圖台上預覽自己或他人走過的軌跡，歡迎民眾深入體驗與探索。