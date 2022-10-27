肯德基「彩虹炸雞提袋」免費送！全台限量1000份　買桶餐就帶走

▲肯德基推出「彩虹炸雞環保提袋」免費送。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣同志大遊行即將到來，為迎接彩虹驕傲月，肯德基也推出「袋走可愛」快閃活動！10月28日起在全台146間門市免費送「KFC彩虹環保提袋」，以鮮明的彩虹炸雞，加上肯德基爺爺圖案，象徵擁抱多元，理解並尊重每個人的不同。只要點購桶餐，並分享KFC官方粉絲專頁貼文，就能帶回家。

肯德基表示，除了致力帶給消費者最優質的餐點與創新的服務，更秉持「真實、溫暖、有活力」的經營理念，積極深耕企業社會責任，為社會盡一份心力。期待擁抱多元，理解並尊重每個人的不同，並肯愛每一種可愛與所有色彩，進一步讓友善落實到日常之中。

▲「KFC彩虹環保提袋」收納起來是一個可愛的小吊飾，展開後為彩虹條紋環保提袋。（圖／業者提供）

「KFC彩虹環保提袋」用繽紛的彩紅炸雞視覺，加上肯德基爺爺圖案，打造潮流設計感十足的環保提袋，收納起來是一個可愛的小吊飾，展開後為彩虹條紋環保提袋，象徵所有性別、身份都值得被愛，也展現肯德基包容每一個人，也希望每個人都能包容其他任何立場的人，鼓勵大家驕傲展現自己的顏色，讓平等、多元與共融落實日常。

凡於肯德基選出146間實體活動門市購買桶餐，並於FB分享KFC官方粉絲專頁10/27「袋」走可愛活動貼文，即可免費索取「KFC彩虹環保提袋」，只送不賣，限量1000份，一人限索取一個，送完為止。

▲肯德基將於萬聖節10/28-10/30限時三天，推出超殺組合優惠。（圖／翻攝自KFC）

肯德基也將於萬聖節10/28-10/30限時三天，推出超殺組合優惠，分別有「咔啦搗蛋萬聖餐」6塊脆雞+雙色蛋撻禮盒 399元、「紙包雙雞搞鬼餐」469元、「青花椒愛吃鬼餐」499元等，

另外，人氣速食「必勝客」也推出萬聖節限定「眼球比薩」，整個比薩擺上10顆超逼真眼球，驚悚氛圍感滿分，口味部分則特意選用芝麻湯圓搭配蒜頭蛤蜊雞，打造獵奇美味，10月11日於全門市上市，數量有限、售完為止。

▲必勝客萬聖節限定「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」。（圖／業者提供）

而達美樂也推出「萬聖限定輪盤披薩」，讓消費者在吃披薩也能搗蛋、感受驚喜，整個披薩當中只有其中一片加了鬼椒（Bhut Jolokia），辣度高出幾百倍。即日起到11月6日可訂購，到店外帶一個只要半價（小/215元，大/325元)。

▲為迎接萬聖節，達美樂推出「萬聖限定輪盤披薩」，其中1片加了鬼椒讓消費者「搗蛋」。（圖／業者提供）



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