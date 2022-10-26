陳時中、蔣萬安表態挺同！同志大遊行邀200位候選人「友善+1」

▲台灣同志遊行將於本週末（10/29）舉行，今年因應選舉，也調查友善同志和性平的候選人。（圖／彩虹平權大平台提供）

記者林育綾／台北報導

台灣同志遊行將於本週末（10/29）舉行，另外下月也迎來九合一大選，彩虹平權大平台募集各界候選人表態挺同志，目前已有近200位不同政黨、不同職位的候選人完成表態，其中六都市長當中，已有四都的市長候選人表態支持性別平權，包括陳時中、黃珊珊、蔣萬安、林佳龍、鄭運鵬、賴香、黃偉哲等人。

彩虹平權大平台提到，此次「PrideWatch」網站友善同志政治表態調查，不只台灣歷史上最多，更是分布範圍最廣的一次，目前已有將近200位、跨越不同政黨的全台縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、里長等不同職位的候選人，完成了註冊與問卷。

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而大平台除了持續邀請各界候選人加入表態「友善+1」，也將邀請已經註記完成的友善候選人，一起參加即將於台北登場的台灣同志遊行、11月的台中基好生活節、高雄同志大遊行，透過行動跟同志社群「驕傲逗陣行」，此外也會在這3場活動現場提供「我是友善候選人」貼紙，讓候選人可以更被隊伍中的選民看見。

▲彩虹平權大平台發起「我是友善候選人」邀請全台候選人加入。（圖／彩虹平權大平台）

在目前已經表態的候選人中，六都中已有四都的市長候選人表態支持友善，包括台北的陳時中、黃珊珊、蔣萬安、張家豪、黃聖峰；新北市的林佳龍，桃園市的鄭運鵬、賴香伶，以及競選連任的台南市長黃偉哲。而在六都外，包括基隆市的陳薇仲、新竹縣周江杰、苗栗縣宋國鼎、屏東縣詹智鈞、宜蘭縣江聰淵、陳琬惠等縣市長候選人，也陸續加入友善的行列。

彩虹平權大平台統計，全台22縣市中，台北市除了有最多市長候選人響應，也有32位友善議員候選人完成問卷，是全台最多。另值得注意的是，在大眾印象中對性別議題上較為保守的外島縣市，也有連江縣的候選人李問註冊並完成問卷，他更是目前外島縣市中唯一表態友善的縣長候選人。

而過去同樣被認為相對保守的原民社群，在目前已表態的友善候選人中，可以看到競選連任的新北市原民友善議員馬見Lahuy．Ipin、宋雨蓁；還有新北市議員候選人吳國譽、台北市議員候選人高為人 Sayun Watan、基隆市議員候選人王尚潔；屏東縣來義鄉鄉民代表候選人許齡心 Tjuku，都將爭取原民席次，也積極表現出對性平議題的支持，代表台灣社會在同婚過後，整體社會都持續的更開放。

大平台表示，全新改版的PrideWatch網站，不僅希望邀請全台候選人表態，提供選民投票指南，也規劃了「全台性平政策」、「同志參政」等資訊頁面，希望更全面、具體地呈現政治與同志、性平議題的連結。除了感謝率先表態的近200位友善候選人，在繁忙的日程跟眾多的議題當中透過PrideWatch表示對性別議題的關注，也邀請每個選民可以到PrideWatch網站登記成為彩虹選民，並鼓勵和邀請選區的候選人一起「友善+1」。

▲台灣同志遊行恢復實體上街，主題為「無．限．性」。（圖／台灣同志遊行官網）



今年第20屆台灣同志遊行主題為「無．限．性——解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」，打破性與性別框架和壓迫、刻板印象，10/29 於台北市政府廣場舉行，遊行隊伍自下午2點起走到5點回終點；而中午12點就有彩虹市集，下午1點則有舞台活動。

「台灣同志遊行」路線起點和終點：台北市政府廣場

日期與時間：10月29日（六）14:00-17:00

北路線：台北市政府廣場 → 仁愛路 → 敦化南路 → 忠孝東路 → 逸仙路 →松高路→市府路→ 台北市政府廣場

南路線：台北市政府廣場 → 仁愛路→ 光復南路 → 信義路→ 敦化南路 → 仁愛路 → 台北市政府廣場