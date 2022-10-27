店員「忘了關門」　銀樓引狼入室…6分鐘噴飛4萬元金飾

記者陳凱力／新竹報導

龍潭一名20多歲男子，騎機車尋找下手目標時，意外發現大門沒關的銀樓，他佯裝顧客入內挑選戒指，趁著店員還沒來想起關門的時後，快速搶走2枚金戒指逃之夭夭，留下錯愕的女店員，等到她反應過來，再從櫃檯內掀開防盜門追出來時，男子早已不見人影。



▲男子見銀樓大門敞開，佯裝顧客入內詢問金飾。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



新埔分局警方表示，男子25日傍晚從龍潭騎機車到關西地區尋找下手目標，無意間看見這間門沒關的銀樓，他快速鎖定目標後，進入店內佯裝挑選金飾，趁店員還沒想起要關門時，直接搶了戒指就跑，前後犯案得手僅約6分鐘。

▲男子入內挑選，到搶走戒指快跑，前後大約僅1分鐘。

警方獲報後隨即展開調查，沿線調閱監視畫面，鎖定犯嫌後，進一步推敲可能藏匿方向，約7小時後，在龍潭男子家附近一舉人贓俱獲。

據了解，2只金戒指市價約4萬多元，男子年約20餘歲，並無竊盜前科，為何鋌而走險專程跨轄去竊盜奪財，仍待後續調查。新埔警方也呼籲銀樓商家，除了注意店內財物安全，更切記隨時關門，尤其以免引狼入室。

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