網搜小組／劉維榛報導

新北三峽一對母女25日斷魂軍卡輪下，面對一夕痛失43歲老婆與6歲女兒，丈夫至今無法接受上兵以「視線死角」作為撞死妻小的理由。隨著肇事畫面曝光後，網紅「Cheap」點出1關鍵，錯在機車不應該右側超車，「超車應該往左，但長年以來，我們政府教育、洗腦機車族，靠右行駛、往右行駛比較安全！」

回顧這起意外，媽媽早上7點多載著寶貝女兒前往幼兒園，離學校就剩2分鐘車程，絕命畫面可見，事發當時機車跟在軍卡旁直行，而軍卡已打上右轉燈號數秒，但到了介壽路二段6巷巷口時，卻疑似因為視線死角，軍卡當場將母女撞倒輾過。

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▲母女遭撞到輾斃。（圖／記者陳雕文翻攝）



儘管軍卡緊急煞車減速，但為時已晚，直直往前推輾壓過母女後再衝上機車，輪胎卡在機車上拖行數公尺後，軍卡才完全停下。

對此，擁有百萬訂閱的網紅Cheap在臉書認為，「錯在機車不應該右側超車，實在太危險了。」Cheap也主張1關鍵「超車應該往左 」，但長年以來，我們政府教育、洗腦機車族，靠右行駛、往右行駛比較安全，左邊則有可能有禁行機車，「這才導致一些駕駛喜歡往右邊鑽！」

另外，Cheap也喊話「平面道路的路肩應該取消做成人行道，才不會讓機車覺得可鑽過去。」

文章曝光後，引發5千多名網友熱議，「機車靠右好安全+三不管的超寬路肩，根本就是這次事故的主因，歷年的交通部不用負責嗎？」「遇到右轉車輛，要左側超車；遇到倒車車輛，要往它車頭繞過去，如果沒有行車常識，是不是要固定幾年筆試一次」、「三重很多三線道右側有違停左側禁行機車，前車是台滑手機的龜車四輪，我真的不知道怎麼超車」、「台灣機車族有一群人看到汽車右轉方向燈就會高潮，燈都閃到要燒掉了，就是一堆人要衝要鑽，那跟教育靠不靠右一點關係都沒有，純粹就是他的時間不能浪費」。