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俄通知美將進行「核部隊軍演」　烏：赫松料爆最激烈戰役

▲▼俄羅斯總統普丁24日與副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）見面，討論數位化轉型、網路服務普及度等科技與社會政策成果。（圖／取自克里姆林宮官方網站）

▲俄羅斯已經通知美國，將要進行年度核武部隊軍演。（圖／取自克里姆林宮官方網站）

文／中央社

烏克蘭總統的顧問阿列斯托維奇表示，俄羅斯正在進行補給，南部赫松州「將出現最激烈戰役」。與此同時，俄羅斯已經將舉行年度核武部隊軍事演習的計畫通知美國。

●俄羅斯通知美國 將舉行年度核武部隊軍演

美國政府25日表示，俄羅斯已將舉行年度核武部隊軍演的計畫知會美國。華府認為，在莫斯科頻發「魯莽」核武言論之際，此舉降低誤判情勢的風險。

美國已表示，預期俄羅斯展開年度「雷霆」（Grom）戰略核武部隊演習期間將試射飛彈，並指出，俄羅斯過去曾試射洲際彈道飛彈。

●澤倫斯基顧問：赫松料爆發最激烈戰役

烏克蘭部隊10月初以來在赫松州（Kherson）的反攻行動似無太大進展，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）25日說：「在赫松，每件事都再清楚不過。俄羅斯人正在補給，加強他們在當地編組。」

他表示：「這代表沒有人準備撤退。相反的，赫松將出現最激烈的戰役。」俄軍若在赫松吃下敗仗，將會是它在俄烏戰爭中最大的挫敗之一。阿列斯托維奇沒有說明戰役何時會爆發。

●俄烏互控會用髒彈 拜登警告俄若用核武後果嚴重

美國總統拜登25日被問到是否認為俄羅斯準備用「髒彈」（dirty bomb）攻擊，再反過頭指責是烏克蘭所為時回答，「俄羅斯若動用戰術性核武，將犯極其嚴重錯誤」。他並強調：「我目前沒法保證會否有『假旗』行動。我們不知道。」

俄羅斯23日首度指控烏克蘭擬用髒彈，25日又在聯合國安理會堅稱，烏克蘭將在戰場引爆一枚髒彈，然後嫁禍俄軍。美國和盟邦則懷疑俄羅斯恐發動「假旗」行動，即作賊喊抓賊，好讓他們在烏東、烏南戰況不利之際為動用核武找到藉口。

●拜登與新英相首度對談 同意攜手支持烏克蘭

拜登與英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）昨天首度對談。白宮在聲明中表示：「兩位領袖都同意一起努力支持烏克蘭、追究俄國侵略責任的重要性。」

▲▼烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）訪問台灣並且參加台烏友誼酒會。（圖／翻攝自@kiraincongress）

▲外交部長吳釗燮表示，將捐贈5600萬美元，協助烏克蘭重建醫院。（圖／翻攝自@kiraincongress）

●台灣挺烏克蘭 捐5600萬美元協助重建

烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）訪問台灣。外交部長吳釗燮26日表示，將捐贈5600萬美元（約新台幣18億元）協助烏克蘭重建醫院、學校與關鍵基礎設施。

●又有車廠退出俄羅斯 德企賓士將出售當地資產

俄羅斯工業和貿易部今天表示，德國車廠賓士（Mercedes-Benz）預料將把俄國資產賣給當地投資者Avtodom，並稱Avtodom「將能吸引其他公司作為聯合生產夥伴」。

賓士俄國公司負責人科羅列娃（Natalya Koroleva）在聲明中證實此事，並且表示：「完成交易須經所有相關當局同意。」賓士成為莫斯科派兵入侵烏克蘭後最新一家離開俄國的汽車製造商。

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