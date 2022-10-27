　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11月運勢出爐！命理師點名「2生肖」財運旺翻　屬龍建議到廟拜拜

▲運勢,春天,花,好運,Happy,開心,笑。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲2022年一轉眼就悄悄的來到了尾聲，年底前有些生肖還是有機會迎來好運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

時序即將進入11月，新的月份將帶來新氣象、新運勢。有著「通靈大師」稱號的命理師江嘉葉，就職場、感情、財運方面分析11月份12生肖中，前6個生肖的運勢好壞，並提醒須注意哪些事項，才能招來好運和避免災厄，同時指出有幾個生肖在這個月有很不錯的財運。

11月各生肖運勢

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖鼠

屬鼠人在11月份，會開始對一成不變的生活感到厭煩，而本月正是你能突破自己的好時機。可以購入一些新的傢俱或是電器用品、3C產品等，讓自己的生活增添趣味，帶來不同的感受；在工作上，若你現在出現了辭職的念頭，建議可以再緩緩，11月的事業運勢其實還不錯，只是會有一點職業倦怠，可以回想一下自己一開始進入職場的熱情跟初衷，適度的在假期放鬆身心靈。只要熬過上半月，到了下半月就會出現你感興趣的工作項目，並且做起來游刃有餘，可以從中獲得成就感，並找回在工作上的自信心。

幸運數字：23

吉祥方位：東南

生肖牛

屬牛人在11月份，人際關係相當的好，時常會受到朋友各種聚會的邀約，工作的應酬也不間斷，在社交場合中也有機會遇到能幫助自己的貴人；不過在家庭上，長輩們的嘮叨會比往常多一些，不過這其實是他們對你的關心而已，要多多包容、不要感到不耐煩。屬牛且懷孕的女子這個月要特別注意，因為子宮的部分較為脆弱，要慎防子宮相關的疾病，以及早產的問題，若有不適一定要趕快找專業醫師進行檢查。

幸運數字：26

吉祥方位：北

生肖虎

屬虎人在11月份，財運相當旺盛，特別是在合夥生意上會有不錯的成果，若最近有合約要簽，這個月是很好的時機，但在投資上不要心急，一步一腳印，穩穩的來，才能避免發生破財的情況；一般上班族在本月要繼續努力，到月底就能夠看到辛苦後的成果，並得到上司的肯定，對於未來升遷也有一定的幫助。雖然本月財運佳，但切勿因此隨意揮霍，還是要適當的存款。


幸運數字：7

吉祥方位：西北

生肖兔

屬兔人在11月份，會開始反省自己過去，檢討自己曾出現的問題，以及思考未來的方向，計劃今後的發展，建議可以找男性長輩一起討論，聆聽他們給予的意見，會對你有很大的幫助；另外，也可以到附近的土地公廟，祈求土地公的庇佑。本月唯一要注意的是忌水，要提防颱風、水災的侵襲。在感情上，屬兔的女生有機會遇到心儀的對象，對方個性溫柔敦厚同時不失氣勢，可以特別留意。

幸運數字：15

吉祥方位：南

生肖龍

屬龍人在11月份，可能會因為小人而被搞得烏煙瘴氣，被流傳一些不實的言論，特別是在職場上更容易出現，因此這個月最好能到廟宇拜拜，向神明祈福，防止小人對你的傷害。這個月有很多事要到下半月才會逐漸好轉，所以上半月要多忍耐，不要與他人發生衝突，也盡量避免口角。財運一般，循規蹈矩過生活便能平平安安，牙齒的健康要特別注意，記得按時清理、要食用太過堅硬的食物。

幸運數字：14

吉祥方位：北方

生肖蛇

屬蛇人在11月份，事業運有如神助一般，工作一個接著一個來，可以獲得很不錯的成果。工作為業務性質的人這個月可以說是無往不利，什麼事都難不倒你；但是在背後的家庭生活上，可能就沒有那麼順利了，家裡會有很多大大小小的事等著你解決，可能是父母、伴侶或孩子的事，這些會讓你倍感壓力，無法在職場上把自己的能力發揮到最好，建議先安內再攘外，把自己家務事處理好之後，才能沒有煩惱的繼續在職場上拚搏。

幸運數字：16

吉祥方位：南方

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　懲處出爐
快訊／政院拍板「2職業加薪」！　7.5萬人受惠
外送員爆「棄跑潮」這波最有感！　5年老鳥想回職場了
普丁「乾女兒」爆逃亡！　豪宅遭突襲
3病毒釀小兒急診爆！　醫憂大魔王「比Omicron更恐怖」
白家綺KTV突被襲胸！驚喊「你碰到我胸部」　吳東諺氣炸衝上去
桶屍案女租客是酒店紅牌！　清純短髮貌似學生妹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人夫逼老婆和2小學子女共吃1個便當　妻嘆：已經12年了

台科大產創學院揭牌　蔡英文：強化台灣關鍵技術與國際競爭力

拚死加班竟讓績效獎金減少！交長出手　中華郵政可望再領4.4個月

收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區　路線多達61條

外送員爆「棄跑潮」這波最有感！5年老鳥等不到單…想回職場了

高鐵遇「側乳妹」！衣開大洞秀碗公奶　老司機一看：套路太明顯

普悠瑪出軌二審！駕駛尤振仲仍判4年半　再上訴？律師：「研議中」

11月運勢出爐！命理師點名「2生肖」財運旺翻　屬龍建議到廟拜拜

長輩復健不用再跑南投草屯　埔基在中寮衛生所開辦物理治療所

閨蜜偷找男友幫刮痧「都沒人幫我…」　她攤牌超心寒！網怒：綠茶

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

人夫逼老婆和2小學子女共吃1個便當　妻嘆：已經12年了

台科大產創學院揭牌　蔡英文：強化台灣關鍵技術與國際競爭力

拚死加班竟讓績效獎金減少！交長出手　中華郵政可望再領4.4個月

收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區　路線多達61條

外送員爆「棄跑潮」這波最有感！5年老鳥等不到單…想回職場了

高鐵遇「側乳妹」！衣開大洞秀碗公奶　老司機一看：套路太明顯

普悠瑪出軌二審！駕駛尤振仲仍判4年半　再上訴？律師：「研議中」

11月運勢出爐！命理師點名「2生肖」財運旺翻　屬龍建議到廟拜拜

長輩復健不用再跑南投草屯　埔基在中寮衛生所開辦物理治療所

閨蜜偷找男友幫刮痧「都沒人幫我…」　她攤牌超心寒！網怒：綠茶

日AV新法上路「首支影片慘遭下架」！　理由讓業界傻眼…女優崩潰了

AV導演❤李妍瑾「天雷勾動地火」細節曝光！2關鍵決定交往：是意外

手遊《羊了個羊》爆紅！背後公司「清倉式分紅」　1人拿走13億

莽撞碰觸裁判　綠衫軍威廉斯下場慘遭禁賽

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐

時間管理師！停紅燈「拿啤酒猛灌」所有人看傻　還嗆警：這是習慣

人夫逼老婆和2小學子女共吃1個便當　妻嘆：已經12年了

飯店熱水壺老舊不敢用！　過來人點名「大魔王是它」：更噁心

疫苗擬重啟2期藥品臨床試驗　蔣萬安嗆：高端只有炒股票嗎？

南消七股分隊強化模擬救災　無人機拍攝光電場製作電子戰術沙盤

神人爬６公尺竹竿炫技 下方夥伴高舉展現臂力

生活熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

颱風奈格生成！今晚變天雨漸猛

停車離奇扶牆「讓副駕好下」？背後有故事

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

奈格颱風今將生成！　吳德榮警告：威脅不可小覷

海生館36隻企鵝暫時不賣了　關鍵原因曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

哥借3萬「請吃屋馬謝他」卻求代墊2萬！結局療癒

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

曹格半夜連續PO文「我在台北。她呢？」

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

熊熊瘦到42公斤「消風近照曝光」！

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面