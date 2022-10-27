11月運勢出爐！命理師點名「2生肖」財運旺翻　屬龍建議到廟拜拜

▲2022年一轉眼就悄悄的來到了尾聲，年底前有些生肖還是有機會迎來好運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

時序即將進入11月，新的月份將帶來新氣象、新運勢。有著「通靈大師」稱號的命理師江嘉葉，就職場、感情、財運方面分析11月份12生肖中，前6個生肖的運勢好壞，並提醒須注意哪些事項，才能招來好運和避免災厄，同時指出有幾個生肖在這個月有很不錯的財運。

11月各生肖運勢

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生肖鼠

屬鼠人在11月份，會開始對一成不變的生活感到厭煩，而本月正是你能突破自己的好時機。可以購入一些新的傢俱或是電器用品、3C產品等，讓自己的生活增添趣味，帶來不同的感受；在工作上，若你現在出現了辭職的念頭，建議可以再緩緩，11月的事業運勢其實還不錯，只是會有一點職業倦怠，可以回想一下自己一開始進入職場的熱情跟初衷，適度的在假期放鬆身心靈。只要熬過上半月，到了下半月就會出現你感興趣的工作項目，並且做起來游刃有餘，可以從中獲得成就感，並找回在工作上的自信心。

幸運數字：23

吉祥方位：東南

生肖牛

屬牛人在11月份，人際關係相當的好，時常會受到朋友各種聚會的邀約，工作的應酬也不間斷，在社交場合中也有機會遇到能幫助自己的貴人；不過在家庭上，長輩們的嘮叨會比往常多一些，不過這其實是他們對你的關心而已，要多多包容、不要感到不耐煩。屬牛且懷孕的女子這個月要特別注意，因為子宮的部分較為脆弱，要慎防子宮相關的疾病，以及早產的問題，若有不適一定要趕快找專業醫師進行檢查。

幸運數字：26

吉祥方位：北

生肖虎

屬虎人在11月份，財運相當旺盛，特別是在合夥生意上會有不錯的成果，若最近有合約要簽，這個月是很好的時機，但在投資上不要心急，一步一腳印，穩穩的來，才能避免發生破財的情況；一般上班族在本月要繼續努力，到月底就能夠看到辛苦後的成果，並得到上司的肯定，對於未來升遷也有一定的幫助。雖然本月財運佳，但切勿因此隨意揮霍，還是要適當的存款。



幸運數字：7

吉祥方位：西北

生肖兔

屬兔人在11月份，會開始反省自己過去，檢討自己曾出現的問題，以及思考未來的方向，計劃今後的發展，建議可以找男性長輩一起討論，聆聽他們給予的意見，會對你有很大的幫助；另外，也可以到附近的土地公廟，祈求土地公的庇佑。本月唯一要注意的是忌水，要提防颱風、水災的侵襲。在感情上，屬兔的女生有機會遇到心儀的對象，對方個性溫柔敦厚同時不失氣勢，可以特別留意。

幸運數字：15

吉祥方位：南

生肖龍

屬龍人在11月份，可能會因為小人而被搞得烏煙瘴氣，被流傳一些不實的言論，特別是在職場上更容易出現，因此這個月最好能到廟宇拜拜，向神明祈福，防止小人對你的傷害。這個月有很多事要到下半月才會逐漸好轉，所以上半月要多忍耐，不要與他人發生衝突，也盡量避免口角。財運一般，循規蹈矩過生活便能平平安安，牙齒的健康要特別注意，記得按時清理、要食用太過堅硬的食物。

幸運數字：14

吉祥方位：北方

生肖蛇

屬蛇人在11月份，事業運有如神助一般，工作一個接著一個來，可以獲得很不錯的成果。工作為業務性質的人這個月可以說是無往不利，什麼事都難不倒你；但是在背後的家庭生活上，可能就沒有那麼順利了，家裡會有很多大大小小的事等著你解決，可能是父母、伴侶或孩子的事，這些會讓你倍感壓力，無法在職場上把自己的能力發揮到最好，建議先安內再攘外，把自己家務事處理好之後，才能沒有煩惱的繼續在職場上拚搏。

幸運數字：16

吉祥方位：南方

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