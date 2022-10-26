漁電共生「室內化」限縮養殖物種　「白蝦價格恐崩盤」

▲農委會主委陳吉仲今到立法院說明漁電共生政策。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為配合國家再生能源政策推動，政府規畫2025年達成太陽光電設置20GW的目標，漁電共生即占4GW，但漁電共生究竟要養什麼？立委林岱樺質疑，考量光電覆蓋率效益，漁電共生必然走向室內養殖發展，導致養殖物種限縮，恐造成漁民一窩蜂養白蝦，屆時白蝦價格將大崩盤。

立法院經濟委員會今天（26日）針對「漁電共生」能源政策爭議，邀請農委會、經濟部、環保署進行「漁電共生」專案報告。立委林岱樺指出，漁電共生若大量養殖白蝦，將造成白蝦價格大崩盤，「這是傷害白蝦養殖戶，成為漁電共生的受害者」。

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立委邱議瑩質詢指出，漁電共生的養殖物種到底有沒有規範？以高雄美濃為例，漁電共生室內養殖是要養澳洲螯蝦，這是個新的養殖品種，質疑農委會是否有掌握透過漁電共生的養殖面積，以及養殖哪些物種？產量多少？以及未來產銷管道，不要養了又賣不出去，要求農委會通盤檢討。

農委會主委陳吉仲回應，國內白蝦一年需求量約1萬2000公噸，室內型養殖約4000公噸，若推廣漁電共生養白蝦，可以大幅增加產量供給，不用多靠國外進口。至於特定農業區內新設的漁電共生養殖場要澳洲螯蝦是不會同意的，除非是既有的養殖戶，否則不會進口澳洲螯蝦的新蝦苗。