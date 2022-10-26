妻子話語權高婚姻較幸福？台南Josh回酸一個字　獲4千網友狂讚

▲網紅台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者劉人豪／綜合報導

臉書社團「媽媽經」分享了一則貼文「研究：妻子擁有較大話語權婚姻較幸福！」沒想到引來YouTuber「台南Josh」留言，他僅回一個字「哈」就獲得4千多名網友按讚，網友紛紛留言說「這研究的人臉很腫」、「直接推翻XD」、「話與拳^U^」。

本名鄭毓倫的YouTuber「台南Josh」，2021年7月登記結婚，沒想到今年年初卻被老婆Amber(本名：黃琦雯)家暴，實坪16坪的新家被砸爛，牆壁更被寫上「死媽寶^U^」，引起熱議，事後台南Josh5月中簽字離婚，並將該房賣出，

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▲對於「妻子擁有較大話語權婚姻較幸福！」的研究，台南JOSH一個字獲得網友大讚。（圖／翻攝自Facebook／媽媽經）

而臉書社團「媽媽經」25日在臉書PO文，分享美國愛荷華州立大學研究，指出「妻子擁有較大話語權，婚姻較幸福！」這則發文吸引到「台南Josh」前來留言，他僅回了一個「哈」字表達意見，就獲得4千多名的網友按讚。

網友紛紛留言「老婆叫Amber的例外」、「他是說較大你那個是過大XDD」、「只有我駕許大大有資格回這篇」、「梔道了嗎」、「僅憑一個哈字，整個格局不一樣了」、「朝聖」。