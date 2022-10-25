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新北社區住宅「地裂15公分」樓梯還位移！　居民嚇到不敢睡

▲▼安坑兩私有地山坡社區擋土牆龜裂 新北工務局進場搶災。（圖／翻攝自新北市議員候選人陳乃瑜臉書）

▲新北市一處社區住宅「地裂15公分」，新北市議員候選人到場會勘，要求市府必須積極處置。（圖／翻攝自新北市議員候選人陳乃瑜臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

近期地震及豪雨不斷，造成新北新店錦秀路碧瑤山莊、錦秀山莊2處社區擋土牆、道路龜裂擴大，最嚴重的甚至達到15公分寬。民進黨新北市議員候選人陳乃瑜24日前往勘查，認為裂縫已出現多年，但市府只有架設監測設備，卻沒有進一步動作，讓住戶每天提心吊膽，要求市府必須採取更積極的作為。

陳乃瑜24日在臉書表示，錦秀路社區的裂縫已存在多年，民眾多年來也一直反應建築結構問題，但新北市府2年前架設監測設備後，就沒有進一步動作，現場只用鐵片鋼釘補強，今年八月開始裂縫越來越大，近期因地震及連日大雨，導致裂縫處整個斷開，目視至少15公分寬，場面相當駭人。

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▲▼安坑兩私有地山坡社區擋土牆龜裂 新北工務局進場搶災。（圖／翻攝自新北市議員候選人陳乃瑜臉書）

▲▼安坑兩私有地山坡社區擋土牆龜裂 新北工務局進場搶災。（圖／翻攝自新北市議員候選人陳乃瑜臉書）

▲陳乃瑜表示，社區中有擋土牆龜裂、樓梯整個位移等情況。（圖／翻攝自新北市議員候選人陳乃瑜臉書）

陳乃瑜表示，裂縫所在的擋土牆山坡底下，還有許多住戶，每天提心吊膽，夜不成眠，就怕哪天家沒了，命也沒了。她還發現，靠山邊的這幾棟住戶家中，有擋土牆龜裂、樓梯整個位移，柱子中空、裂縫大到住家逐漸分離等情況，「這不只是這幾棟住戶的財物損失，要是再發生雨災或地震，影響的是幾千人的生命」。

陳乃瑜指出，她的團隊2周前就掌握事情發展，上周五（21日）就派人到現場會勘，發現新北市府只在路面裂縫上方鋪防水布應變，直到24日市府官員及技師才到現場了解狀況，而官員到場後的第一時間，竟然是先斥責屋主和管委會補強不能做表面。

她質疑，「這麼危險的話，為什麼已經到這個地步才說呢，如果兩年前有先做好預防或是進一步的動作，今天居民就不用提心吊膽了」、「今天現場會勘，初步規劃要用混凝土補裂縫，這也是治標不治本，首先應該先解決排水系統問題，如果沒讓排水順暢，再下幾天大雨，積水不能排出，問題只會更加嚴重」。

她最後痛批，侯市府規劃做不好，連補救也毫無通盤規劃，「難道要等到發生悲劇才要重視嗎」、「這個裂縫，同時也顯示出新北市政府的無能。請侯市長正視市民的安全，而不要只會在造勢場合高喊好好做事！」

▲▼安坑兩私有地山坡社區擋土牆龜裂 新北工務局進場搶災。（圖／翻攝自新北市議員候選人陳乃瑜臉書）

▲陳乃瑜24日前往社區會勘，發現社區有多處裂縫。（圖／翻攝自新北市議員候選人陳乃瑜臉書）

對此，新北工務局說明，市府2年前就協助社區管委會，在錦秀路57巷底擋土牆設置監測儀器，並移撥給社區進行維護及管理，近期地震及連日大雨，工務局主動發現監測數值異常，馬上3度派員到場會勘，發現裂縫有擴大趨勢，遂立刻採取水泥砂漿填補、鋪蓋帆布等緊急處置，防止裂縫繼續擴大。

此外，錦秀路57巷底的擋土牆地錨錨頭多處損壞部分，社區至今沒有修繕，擋土牆原設計強度恐受影響，工務局24日再度邀請新北市土木技師公會、防災工程顧問會同錦秀山莊、碧瑤山莊2個社區管委會到場勘查，發現擋土牆上方因地面道路沉陷，導致原排水系統疑似遭破壞，雨水滲入地下致沉陷加劇。

工務局表示，雖然新店錦秀路2處社區屬於私人產權，市府基於保護人民生命財產義務，第一時間透過監測儀器的數值變化獲悉災害後，立即派員到場會勘並進行緊急處置以避免災情擴大，專業技師研判致災原因與擋土牆未做好維護管理有關，因此要求土地所有權人，也就是水土保持義務人負責，善盡管理維護責任。

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