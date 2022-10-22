快訊／12:38發生規模4.5地震！最大震度3級

四川瀘定9月5日發生規模6.8強震，造成至少93人死亡、超過400人受傷及大量房屋坍塌。一名瀘定女受災戶表示，他們家飼養的一頭家豬，在地震發生後被活埋，原本以為應該死了，沒想到45天後她回家拿東西，發現豬竟然還活著，讓她忍不住哭了出來。