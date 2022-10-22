快訊／12:38發生規模4.5地震！最大震度3級

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地牛翻身！氣象局地震報告，今日12:38發生規模4.5地震，震央位於花蓮縣卓溪鄉，深度18.5公里，最大震度花蓮、台東、南投3級。
▲稍早發生有感地震。（圖／氣象局）
【 第158號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年10月22日12時38分10秒
震央位置：北緯23.26° 東經121.25°
震源深度：18.5公里
芮氏規模：4.5
相對位置：花蓮縣政府南南西方 89.9 公里 (位於花蓮縣卓溪鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：富里
2級：玉里、紅葉
1級：銅門、花蓮市、光復、西林、太魯閣、西寶
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱、利稻
2級：海端、池上、成功、東河
1級：鹿野、卑南、綠島、太麻里
● 南投縣地區最大震度3級
3級：玉山
1級：信義鄉、奧萬大、名間、南投市、合歡山、竹山
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：阿里山、大埔、民雄、太保市、義竹
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺
1級：古坑、斗六市、水林、四湖
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、旗山
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化、善化、七股
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市
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