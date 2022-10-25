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女友穿戰袍激情　「前戲剛做完」睡了！他聽隔壁呻吟聲忍到崩潰

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,男性,性功能障礙,沮喪（示意圖／記者周宸亘攝）

▲原PO抱怨女友很常睡著。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶交往期間，適時的親密互動可以拉近彼此距離。但一名網友抱怨，每次愛愛完之後，女友都會直接睡死，讓他相當失落。某次前戲剛做完，對方也說想要睡覺，之後就直接倒頭就睡，讓他當場傻眼，只能聽著隔壁情侶的呻吟聲，獨自度過寂寞夜晚，好奇是否有人也和他遇到一樣的狀況。

原PO在「Dcard」發文表示，先前經常聽到有人抱怨，男生在嘿咻之後會呼呼大睡，丟下女生一個人度過孤單夜晚。不過他和女友的狀況卻剛好相反，每次激戰過後，女友總是直接倒頭就睡，而且完全叫不起來，他忍不住抱怨「少了事後溫存那種失落感，讓人難以調適」。

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原PO分享，有一次更加誇張，女友已經穿好戰袍，2人也已經「待機」完畢，結果對方突然睏了，之後就睡著，讓他當場傻眼。結果當晚他只能聽著隔壁情侶激情的聲音，並無奈地望向一旁的女友，「當天是我在騎車欸，小姐你睡整路為什麼還可以繼續睡，天公伯！！！！！！求求你幫我主持公道啊」。他也好奇其他人是否也有遇過同樣狀況，「大家又都是怎麼調適自己的心情呢？」

▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲女友壞壞後經常睡著，讓原PO崩潰。（示意圖／記者黃克翔攝）

不少人看到後開玩笑說，「再繼續戰，她就起來了」、「有沒有一種可能，你的女友不是真的『女』友」、「跟她說鹹酥雞買回來了」、「叫她起來嗨呀」抓起來繼續啊、「不會把他搖醒喔，這還要我們教」。

也有人分享自己的經驗，「有過撒嬌要摸摸，然後把男友抱緊緊，結果我被摸到睡著了，他睡不著還整晚不能動好可憐」、「不得不說我也會，但我沒有真的睡覺，但就是突然睡意就來了」、「哈哈哈哈哈我很常這樣欸，男友都懷疑說我只是肖想他的body不愛他，每次做完他想親親，我抱一下都說好累喔，我要睡了，然後翻身睡覺不理他哈哈哈哈哈哈」。

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