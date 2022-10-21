婚禮播玖壹壹「這首歌」！奶奶一聽怒了：娶這什麼老婆…人妻怕爆

▲原PO的婚禮延了快2年才舉行。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會在婚禮上播放浪漫歌曲，紀念甜蜜的感情。一名女網友表示，因為婚禮延了快2年，所以特別把婚禮歌曲換得比較輕鬆俏皮，沒想到老公奶奶聽到其中一首歌竟然當場變臉，還說「娶這什麼老婆？」導致主桌氣氛相當尷尬，她得知後十分害怕，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，因為疫情緣故，婚禮延了快2年才辦，她和老公在半年前就有討論想要以輕鬆的方式進行，所以把婚禮歌曲從浪漫曲風換成活潑俏皮的歌。其中一首是玖壹壹的《嫁給我吧》，她原本只覺得這首歌聽起來很HIGH，沒想到老公奶奶聽了卻很不開心。

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妹妹透露，當時坐在主桌的時候，發現奶奶一聽到那首歌就皺眉變臉，還碎念說「不是欸，這是在唱啥？娶這什麼老婆？真的很亂來耶」，導致主桌氣氛相當尷尬。她聽到妹妹的轉述後，覺得心理壓力非常大，「下次跟老公他奶奶見面的時間應該是除夕吧，我會不會完蛋了」。

▲原PO在婚禮上播《嫁給我吧》，結果老公阿嬤馬上變臉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也說，雖然這件事讓她覺得很無言，但奶奶似乎不是好惹的人物，「每個媳婦或女婿，反正只要不是他家原生的人，好像都被她罵過，所以我好緊張」，不知道是不是應該在過年的時候，帶幾盒補品去巴結一下，「這樣會很不禮貌嗎？」

許多網友看到後紛紛表示，「你越在意這有的沒的，越容易被情緒勒索，婚禮選的歌是你們夫妻認同的，幹嘛只怪你，莫名奇妙」、「關她什麼事，如果是我的話才懶得理她，一樣保持人與人的尊重禮貌，但還要特別去巴結的話就不用了，很累欸」、「這首歌還好吧？感覺就是奶奶的問題而已」、「這種老人不用巴結，不然只會變本加厲」。