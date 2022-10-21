沒了新秘還被告！新娘計較「1個便當」結果慘了　巴毛律師酸爆

▲新娘和新秘發生退款糾紛，原因讓人傻眼。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

結婚確實是人生大事，但鬧出這樣的糾紛，連律師都看不下去！巴毛律師21日在粉專發文，說她這幾天看到一件新娘與新秘的退款糾紛，起源和對話截圖讓她很傻眼，新娘根本就是個「沒什麼法律常識的大小姐」，也直嘆「結個婚結到要被告還真是少見……」

「巴毛律師混酥團」文中貼出多張截圖，只見新娘表明沒有要供餐、請對方自理，新秘則回覆解釋，因為都要貼身服務，沒有空檔去吃飯，餐點基本上都是請業主提供。沒想到新娘突然就要求退款，並批評「我不喜歡很有主見的人」、「我知道你們當然會覺得應該包餐，但我感覺被要求，不是主動請你們」，之後還貼出《消保法》內容，告知若沒收到定金退費，她就會報案讓新秘被通緝，並附上一張警局的照片。

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起因和訊息內容讓巴毛律師看不下去，直接吐槽「這看了就是一個沒什麼法律常識的大小姐啊！」「第一，《消保法》規定七天內可以退貨，那是要是郵購、訪問買買、網路消費才可以退，我真的不知道要怎樣郵購新秘。」

巴毛律師接著更開連環砲，「而且退款糾紛到底是要報三小警啦？警察局照片是不是網路上抓的啊？連民事刑事都分不清楚，還嗆嗆叫這麼大聲，還通緝咧！通你妹緝啊！」畢竟婚宴會館或飯店通常都會問需不需要幫工作人員準備便當，「就算沒有，用外送叫一個便當是能多少錢？為了這一點點錢在那邊鬧！」

巴毛律師還點出，新娘不肯請新秘吃飯，其實不可能構成可以解除契約的理由，而且根據民法249條，新秘遇到的狀況，應該算是「契約因可歸責於付定金當事人之事由，致不能履行時，定金不得請求返還」，所以新秘根本不用返還定金。另外，這位新娘因為在爆料造謠誹謗新秘，結果要被告了，讓巴毛律師傻眼，「結個婚結到要被告還真是少見……」