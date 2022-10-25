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英國新首相蘇納克首次談話「不團結就是死路一條」

▲▼英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。（圖／路透）

▲英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。（圖／路透，下同）

中央社

今天成為執政黨保守黨黨魁、英國新首相的前財政大臣蘇納克指出，英國現在需要的是穩定和團結，他的首要任務就是團結黨和國家。

他提到，英國是偉大的國家，但現在無疑面臨深刻的經濟挑戰，只有齊心協力，才能克服種種挑戰，並為後代子孫建立更美好繁榮的未來。

蘇納克（Rishi Sunak）獲同黨國會議員壓倒性支持當選黨魁。身為印度裔、移民第二代，蘇納克是英國史上第一位非白人首相，也是近200年來最年輕及國會資歷最淺首相。他在2015年當選國會議員。

▲▼英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。（圖／路透）

蘇納克是印度教徒，因此也是英國史上第一位非基督徒首相。他今天成為英國首相，適逢印度教年度重要節慶「排燈節」（Diwali，又稱光明節）期間。兩年前在財政大臣任內，蘇納克曾於官邸唐寧街11號前點燈慶祝「排燈節」，並稱此事對他意義非凡。

他今天下午4時許在保守黨總部發表約90秒的簡短談話，提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。

他承諾將以正直、謙遜的態度服務國家，日以繼夜為英國民眾努力。

▲▼英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。（圖／路透）

蘇納克在談話開頭肯定10月20日辭去黨魁一職的特拉斯（Liz Truss）任內表現，指出她面對的是國內外異常艱難的情勢。

負責黨魁選舉事務的保守黨團「1922委員會」（1922 Committee）今天下午2時正式宣布蘇納克當選黨魁，蘇納克約半小時後在1922委員會對同黨國會議員發表閉門談話。

根據英國媒體引述的在場國會議員說法，蘇納克強調，保守黨如今「不團結就是死路一條」（unite or die）。他也提到，不會讓大選提早舉行。

▲▼英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。（圖／路透）

原本與蘇納克競逐黨魁大位的保守黨下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）今天近下午2時宣布退選，但無論是摩丹特本人或「1922委員會」，當時皆未說明她實際上獲多少位黨籍國會議員提名。

根據20日發布的選舉新規則，有意爭取黨魁一職的保守黨籍國會議員需獲至少100位同僚提名。摩丹特陣營後來向英媒透露，她獲90位同黨國會議員支持。

摩丹特、特拉斯皆已表達支持蘇納克；昨晚突然宣布退選的前首相強生（Boris Johnson）則表示，將支持任何一位勝選者。

▲▼英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。（圖／路透）

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