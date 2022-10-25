亡夫託夢「身體很痛」　她告長子「拿走部分骨灰」結果曝

▲王瞳(右)將亡夫艾成的一小部分骨灰做成琉璃戒指帶在身邊追憶。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子父親過世火化後，張男帶走一部分骨灰，不知情的張母因夢到過世的丈夫喊著：「身體很痛」，詢問親人得知原委後，向兒子追討骨灰不成，氣得提告侵害墳墓屍體，張男解釋，因為看到新聞報導，藝人王瞳將亡夫艾成的骨灰做成琉璃戒指，他也想仿效懷念父親，台北地檢署檢察官調查後，認為張男的行為不構成犯罪，25日處分不起訴。

根據媒體報導，藝人艾成8月不幸墜樓身亡後，王瞳聽了禮儀公司建議，將艾成一小部分的骨灰，做成琉璃戒指和項鍊，分給王瞳和艾成的父母帶在身邊，彷彿艾成仍隨時陪伴身邊。

日前，張男的父親過世後，家人選擇火化遺體，身為長子的張男也將一部分骨灰帶走，當時張男的母親因為年老行動不便，不在現場，卻在之後作夢時，夢到丈夫託夢喊「身體很痛」，張母百思不得其解，詢問親人，才赫然得知，丈夫的骨灰沒有完整裝進骨灰罈。

張母氣得要兒子歸還骨灰，張男拒絕，因此被母親控告涉嫌侵害墳墓屍體罪。張男到案後表示，因為看到王瞳與艾成的新聞得到啟發，也想把父親的骨灰放進琉璃戒指裡戴著，並出示已經付清戒指訂製款項的訂單當證據。檢察官考量張男是在其他親人目擊下拿走骨灰，並非盜取，與犯罪構成要件不符，因此處分不起訴。