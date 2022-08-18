「戒指卡巨根」無法自拔！他忍痛1月尷尬求助　消防員提刀直接鋸斷

▲印尼一名男子將戒指卡在生殖器上無法取下，最後不得不尷尬地向消防局求助。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

印尼55歲男子DL最近疑似為了助興，竟將一枚鈦飾戒指套在生殖器上，導致下體充血後無法取下。男子被「緊箍套頭」長達一個月後，終於難忍疼痛，不得不尷尬地向當地消防局求助，還出動了金屬切割器才終於將戒指鋸斷移除。

據《每日星報》報導，這名來自西爪哇蘇加武眉（Sukabumi）的男子，在一個月前將鈦飾戒指套在生殖器上，不料戒指被套入後，生殖器的海綿體卻因為血液無法順暢流通，瞬間充血增大、腫脹不堪，導致戒指硬生生卡在命根子上，用盡力氣也無法取下。

貪圖快感的DL不以為意，持續讓戒指留在生殖器上，沒想到他的巨根卻因此越來越腫，而且DL幾天后開始感到劇烈疼痛，驚覺大事不妙的他才趕緊求醫。不過，戒指已經卡在DL的生殖器太久，以致戒指完全卡死，醫護也束手無策，只好通知當地消防局前來支援。

消防人員趕到DL家中後，拿出了金屬切割器直接鋸斷戒指，幫助DL「解放」巨雕，不過由於DL擔心切割器會意外弄傷他的命根子，一直坐立不安，於是消防員也配合使用較原始的方式，靠著擠壓水瓶作為潤滑劑，耗費了10分鐘才慢慢將戒指移除。

消防員表示，「當我們發現要移除的是環繞在陰莖上的戒指時，我們感到非常驚訝，因為我們真的很少遇到這樣的案件」，同時也勸勉民眾不要隨意嘗試相關遊戲，避免弄傷自己。