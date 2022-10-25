三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

▲9月5日15時26分台北市議員游淑慧（右）常趁上班空檔，載三立總編輯劉世澤（左）外出買咖啡、短暫約會，2人也常戴同樣的國旗口罩。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

劉世澤經常在自己的社群軟體貼出內湖豪宅附近的街景照，以及從住處大樓往外拍的視野照，從他的IG貼文可以看出，劉於2020年初搬入該豪宅，至於游淑慧確診期間，曾經PO出一張藥品與水杯照，照片中的杯子，與劉之前PO的杯子照片相同。不過對於戀情傳聞，游淑慧沒有正面回應，只強調交朋友是她的權利；相較女方的曖昧答覆，劉世澤卻明確表示自己單身，還說出最傷人的4個字，不知游淑慧會不會暗自傷心戀情見光死。

本刊調查，今年49歲的劉世澤有二個兒子，從他的臉書可以發現，搬進內湖豪宅前，他與妻兒住在民生社區，過去也常PO家庭照，不過，近年的臉書、IG等社群軟體，已完全沒出現妻子的蹤跡，大部分的內容都是抒發個人心情，偶爾放上與兒子的互動照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從劉世澤之前的IG貼文內容「對於婚姻這件事，在沒有孩子的前提下，我認為二次婚姻，是合理的數字…身為一位曾經糾結在婚姻道路上的過來人…」可以看出，他目前應該是單身狀態。

▲台北市議員游淑慧問政犀利，是國民黨栽培的明日之星，目前正力拚連任。

至於今年46歲的游淑慧，之前長期跟在前台北市長郝龍斌身邊，除了當過郝的機要祕書、立法院助理，也曾任台北市政府觀光傳播局主任祕書，2018年，她被本刊多次直擊與郝共吃大餐、喝下午茶，也曾頻繁與郝在基隆住處獨處，不過，二人始終不認曖昧，強調只是前長官與部屬的關係。

郝龍斌事件後，游淑慧便未再傳新戀情，去年她還曾在臉書PO文寫道：「單身久了，偶爾難免覺得『空虛寂寞覺得冷』。在生病時、在無人可分享美好食物和生活時…在看到可愛的寶寶時…」如今她順利脫單，譜出新戀情，除了力拚連任市議員，現在的她，應該更想得到各界的祝福！

被問到是否與劉世澤交往及同居？游淑慧沒有正面回應，她告訴本刊：「我不喜歡將個人私事攤在陽光下，且選舉將至，不希望大家因為私生活的八卦，忽略我一直以來在工作上的努力，我是一個公私分明的人！」游並補充：「我已經40幾歲了，總有交朋友的權利吧！」至於劉則表示自己單身，與游只是朋友，沒有交往或同居，並強調：「我有很多朋友！」

更多鏡週刊報導

【藍營女將新戀情】挽手摟腰愛巢同居 直擊游淑慧熱戀三立高層

【藍營女將新戀情1】拚選戰更要顧戀情 游淑慧硬擠十分鐘甜會男總編

【藍營女將新戀情2】政壇女將買菜做愛的料理 居隔貼文洩同居證據