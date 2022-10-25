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小姑產後突然示好　人妻想到禮拜五下班回家心情就差

小姑產後突然示好只為托嬰　人妻想到禮拜五下班回家心情就差

▲小姑連假跑來托嬰，人妻崩潰心情好差。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻在網路上發文透露，自己的婆家車程需要4、5個小時，過去和小姑並不算太好，直到她產後小姑突然示好，沒想到竟是托嬰的開始，之後只要連假小姑就會來他們家玩，住個兩三天再回婆家，讓人妻覺得小姑就是來托嬰，因此只要連假就會讓她心情超差。

人妻在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文透露，自己的小姑結婚後仍住在娘家，把小孩丟給婆婆照顧，這幾年突然和他們家感情變好，只要連假就會說要來玩，然後住個兩三天再回婆家，但這卻讓人妻相當困擾。

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因為只要小姑家來玩，「我就得先打掃，再來要買菜煮飯，還要幫他們安排玩樂行程，他們離開我還要整理」，剛開始小姑的小孩她還很歡迎，但偶爾來沒差，常常來就造成困擾。

因為來了之後小姑就不顧小孩，「吃飯可以坐在餐桌一個多小時，期間一直叫她女兒去找哥哥玩，晚上還叫我兒子幫三歲的表妹洗澡」，小姑剛開始還會在群組告知要來，最後被嫂嫂無視後，她就會直接找哥哥告知她們要來，這也讓人妻每到連假心情就好差，「星期五下班被老公告知，他妹全家這個連假要來心情就很差」，最後人妻也透露這次雙十連假我小姑跟她老公，帶兩個小孩（三歲+七個月），外加我婆婆一起來住四天三夜，直到她和老公都要上班小姑才想到要回家。

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