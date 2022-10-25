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罹癌後以「直球對決」！朱芯儀、衛斯理並肩作戰呼籲及早治療：「願政府成為病友助力」

▲▼朱芯儀,衛斯理,中華民國乳癌病友協會,乳癌,術前輔助治療,早期治療。（圖／中華民國乳癌病友協會提供，朱芯儀、衛斯理提供）

▲朱芯儀與衛斯理積極推廣乳癌防治，呼籲病友及早接受正規治療。（圖／中華民國乳癌病友協會提供）

記者張惠媛／台北報導

藝人朱芯儀於2021年診斷出罹患乳癌，得知罹癌後她積極配合醫師治療，今年五月接受手術後，迄今已達「病理完全緩解」的狀態，她也表示自己在術後只要在打五次藥物即可完成療程，罹癌後她也經常在社群平台上分享自己的心路歷程，替有許多相同經歷的病友們打氣，因為這段經歷，鼓勵許多病友積極面對治療。

不過，在呼籲病友尋求正規治療的同時，朱芯儀也表示，罹癌後不只是經濟負擔沉重，心理壓力也相當大，只要一人罹病，伴侶就必須扛起生活重擔，也讓許多上有老、下有小的家庭，一時之間陷入愁雲慘霧的狀態，接受治療的這段時間，她不僅感謝另一半衛斯理的陪伴、共同度過艱難的時期，10月份為國際乳癌防治月，朱芯儀也在採訪中替許多經濟狀況沒有那麼寬裕的病友發聲，希望癌友們不要因為經濟負擔而耽誤治療，除提醒需及早規劃保險事宜及尋求癌症基金會、就診醫院等相關資源的協助，更呼籲健保體系能更重視病友的用藥選擇，提供更完善的醫療資源讓病友有勇氣及早面對正規治療。

乳癌年輕化成趨勢　預後狀況嚴重影響人生規劃和職涯發展

▲▼朱芯儀,衛斯理,中華民國乳癌病友協會,乳癌,術前輔助治療,早期治療。（圖／中華民國乳癌病友協會提供，朱芯儀、衛斯理提供）

▲中華民國乳癌病友協會副理事長何雪萍表示，乳癌是國內女性癌症發生率的第一位，且乳癌「年輕化」成趨勢。（圖／中華民國乳癌病友協會提供）

中華民國乳癌病友協會副理事長何雪萍表示，乳癌是國內女性癌症發生率的第一位，且乳癌「年輕化」成趨勢，有40%乳癌患者不到50歲，尤其是30～39歲的女性，正進入職涯、結婚、生育等重要人生階段，罹癌後影響甚巨，中華民國乳癌病友協會在國際乳癌防治月公布了國內首份針對乳癌病友及其親友的調查，樣本數破千的調查中，有7成病友及其親友表示選用自費治療藥物是沉重的負擔，且有47.1%的受訪者於罹癌後中斷職涯發展，是否延續人生規劃，也視預後狀況而定。

會中邀請到病友及照顧者代表朱芯儀和衛斯理、中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳、乳癌治療權威醫師、社工、立委及病友團體代表等共同出席，並於發布會中探討乳癌年輕化的現象及早期治療重要性，期許提高社會大眾及政府對於乳癌早期治療的重視，加速患者回歸正常生活，降低後續轉移復發風險及死亡率，讓「罹癌」不再是「絕望」的代名詞，而能透過早期治療，在療程結束後延續人生規劃。

藝人朱芯儀現身說法　罹癌後決定直球對決、與衛斯理並肩作戰

▲▼朱芯儀,衛斯理,中華民國乳癌病友協會,乳癌,術前輔助治療,早期治療。（圖／翻攝自臉書、官網）

▲治療過程中，朱芯儀經常以病友身分現身說法，希望能讓自己的經歷幫助到更多人。（圖／翻攝自YouTube「朱芯儀的芯情日記Chu's Diary」）

藝人朱芯儀罹患HER2陽性乳癌後，遵循醫師建議先進行術前輔助治療，用化療先將腫瘤縮小，治療過程中的副作用如臉紅、爆痘、掉髮等，都讓她一開始受到不小的打擊，不過她也以親身經驗分享：「我沒有讓自己哀怨太久，每天都會去公園走走路，雖然副作用很多，我還有嚴重便秘，但是這些都是可以克服的。」她坦言：「前三、四個月真的真的很辛苦，但是這樣的辛苦沒有再更久了，只要早一點發現、及早開始正規治療，都不會到很棘手。」

▲▼朱芯儀,衛斯理,中華民國乳癌病友協會,乳癌,術前輔助治療,早期治療。（圖／中華民國乳癌病友協會提供，朱芯儀、衛斯理提供）

▲朱芯儀罹癌後，先生衛斯理一肩扛起家庭重擔，在多方壓力下撐起照顧者角色。（圖／朱芯儀、衛斯理提供）

這段期間，先撇開經濟壓力，衛斯理表示，重點在於「找到方法去面對自己的恐懼」，由於是照顧者，除了會想顧及太太生病的心情，一開始不願意讓自己釋放軟弱的一面，加上還有小朋友，「在多方壓力的環境下，必須撐起照顧者的角色」這件事情對他來說是最困難的，後來兩人找到溝通方式：「照顧者和生病的人其實都是同一陣線，只是分工不太一樣，所以後來我會跟芯儀坦承我的情緒，很難過、很想哭，都會告訴她。」他也感謝太太得知罹癌之後選擇直球對決，不囉唆直接面對，兩人就這樣互相扶持、並肩作戰。

朱芯儀說：「當時得知我的狀況，就是好好聽醫生的建議，因為沒得選、自己也不明白，所以就相信主治醫師會治好我，算是傻傻往前吧，有疑問的時候就問醫生、查資料、詢問個管師。」這樣的「傻傻往前」其實正是最彰顯勇氣的時刻，或許在旁人看來會覺得朱芯儀好勇敢，敢於面對這樣的疾病，不過朱芯儀說：「因為我相信痛苦是可以被解決的。」而經歷過辛苦的療程後，她也印證了這句話，她跟衛斯理的現身說法，就是要讓病友們知道，其實還是有很多希望在面前，只要勇於面對、求救、詢問。

朱芯儀籲：積極尋求資源和協助及早開始正規治療　願健保成為病友助力

▲▼朱芯儀,衛斯理,中華民國乳癌病友協會,乳癌,術前輔助治療,早期治療。（圖／中華民國乳癌病友協會提供，朱芯儀、衛斯理提供）

▲「有開心的爸媽才有開心的小孩」，朱芯儀呼籲病友們先照顧好自己的身心靈，適時讓自己釋放壓力。（圖／朱芯儀、衛斯理提供）

朱芯儀現在的病況相當樂觀，處於病理完全緩解的狀態，剩下幾次藥物就可以恢復正常生活，她在採訪中強調，自己在就醫時有聽到醫師說許多罹患乳癌的人，都是工作壓力大的類型：「我自己覺得工作壓力跟快樂這件事情，也相當重要，要懂得讓自己釋放壓力，像是我會運動，做瑜伽等比較和緩的運動，讓身心靈放鬆，而如果是病友，那更要放鬆心情，許多人會因為家中有孩子而把自己繃得更緊，但有開心的爸媽才會有開心的小孩。」

不斷透過自己的影響力分享治療經過、呼籲病友及早接受正規治療，她希望藉由自己親身的經驗，能夠幫助到更多人，而對於家庭經濟不許可的患者，她也建議可以尋求癌症基金會、病友團體、就診醫院等，都有許多資源跟協助可以提供，千萬不要因為害怕病情或經濟狀況而耽誤治療，更重要的是希望政府及健保能提供更多的資源減輕治療的負擔，成為病友勇敢接受正規治療的助力

台灣外科醫學會理事長，同時也是高雄醫學大學乳房外科主治醫師侯明鋒指出，以惡性較高的HER2陽性乳癌為例，目前健保僅給付2007年上市之單標靶藥物，然而近30年來針對早期乳癌的標靶藥物已有顯著的發展，不過療效較佳的標靶藥物，平均一年需自費約113～177萬元；另外2019年上市的新一代標靶藥物，則是針對術前輔助治療後未達病理完全緩解的病患族群，相較單標靶治療，能減少50%復發風險，平均一年也需要自費約90萬元，對於病友來說是沉重的經濟負擔，中華民國乳癌病友協會則積極呼籲政府能更加重視病友早期治療的選擇，進而降低後續復發轉移的風險，也能減少日後因轉移復發而衍生的更多治療費用。

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