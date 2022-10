上節目笑喊「應燒死烏克蘭兒童」！俄主持人遭停職道歉：請求原諒

▲俄羅斯官媒名嘴表示,烏克蘭小孩應被淹死、燒死。(圖/翻攝自推特@JuliaDavisNews,下同)

文/中央社

俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」節目主持人上週語出驚人,稱批評俄國的烏克蘭兒童應被淹死。該名主持人因此遭停職,他今天為這番爭議言論道歉,俄國當局也稱將調查此案。

路透社報導,今日俄羅斯(RT)節目主持人克拉索夫斯基(Anton Krasovsky)在上週播出的節目中說,將蘇聯時代俄國人視為占領者的烏克蘭兒童應該「被扔進水流湍急的河裡」。

俄國科幻作家魯基雅年科(Sergei Lukyanenko)當時在節目中提到,他在1980年代首度造訪烏克蘭時,烏國的孩子們告訴他,如果俄國沒有占領他們的國家,他們的生活會更好。對此,主持人克拉索夫斯基隨即做出上述回應。

克拉索夫斯基還說,「他們(烏國兒童)應該淹死在泰西納(Tysyna)河中」,或被推進小屋裡燒死。

克拉索夫斯基是俄國電視台的挺戰評論員,如今正受到歐盟制裁。

▲克拉索夫斯基說完要燒死烏克蘭小孩後,露齒燦笑。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)昨天痛批,這家媒體是種族滅絕的煽動者,應受到全球封殺。

RT總編輯西蒙尼揚(Margarita Simonyan)也說,由於克拉索夫斯基的評論「令人作嘔」,她已將其停職,並強調RT其他同仁並不認同他的觀點。

西蒙尼揚在RT官網發布聲明說:「對於烏克蘭全國、以及頓巴斯(Donbas)和其他地方的所有孩子們,我希望這一切(指戰爭)儘快結束,讓他們可以使用他們所認知的母語,回歸和平生活和正常學習。」

克拉索夫斯基本人也在社群媒體發文稱,他感覺「真的很尷尬。情況就這樣發生了…針對所有因這番言論而感到震驚的人,我請求你們的原諒。」

受克里姆林宮嚴格管控的俄羅斯國營電視台一直大力支持入侵烏克蘭,也經常呼籲俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)對入侵行動採取更積極的作為。不過,克拉索夫斯基的言論似乎已經超越當局的底線。

負責調查重大犯罪事件的調查委員會(Investigative Committee)今天表示,該機構已被要求調查克拉索夫斯基的「刺耳陳述」,並下令電視台提交相關報告。

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg