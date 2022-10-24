保留溝通管道！黃珊珊憂：不辦雙城論壇　兩岸可能有更多誤解

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中23日稱，自己有「抗中保台」的DNA，同時也提及未來上任後暫時不辦「雙城論壇」。無黨籍台北市長候選人黃珊珊24日表示，真的要保台，就好好照顧市民，現在兩岸關係非常緊張，溝通幾乎斷訊，所以還是會先保留雙城論壇溝通管道。

關於陳時中再度打出抗中保台，黃珊珊24日受訪時回應，首都市長都已對兩岸議題做表態，只有陳時中一直強調抗中保台，但「台灣有哪個人不保台，到底是要保台灣人，還是保護民進黨的政治舞台？若真的要保台，就先好好的照顧市民吧。」

由於黃珊珊過去曾說，若中共展現武力犯台態度就不宜舉辦雙城論壇 ；針對中共二十大再度強調不放棄武力犯台，是否跟進陳時中的暫緩雙城論壇？黃珊珊提及，不到最後關頭，絕不放棄溝通的可能性。

黃珊珊指出，中華民國是主權獨立的國家，首都台北市當然有自信跟全世界來往，正因為兩岸關係非常緊張，現在溝通幾乎斷訊，所以還是會保留其溝通管道。

黃珊珊說，若對岸有些「蠢動」時，當然還是會做些考慮，「但我們不會刻意停掉這樣的程序，因為若沒有保留（雙城論壇）管道的話，現在兩岸可能會有更多的誤解。」