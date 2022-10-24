台南市第3屆副議長補選　國民黨李文俊當選

▲台南市議會國民黨團提名的李文俊議員獲得23票，順利贏得副議長寶座。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第3屆副議長24日進行補選，議會國民黨團提名的李文俊議員，在前兩輪出席議員不過半，第3輪投票時26位議員出席，李文俊議員獲得23票，順利贏得副議長寶座。

國民黨團書記長李中岑指出，副議長出缺，黨團開放提名，原先有意願角逐的蔡育輝議員，得知李文俊議員也有意願出馬角逐即禮讓，黨團凝聚共識，推選李文俊議員代表國民黨團，參加副議長補選。

李中岑表示，根據地方制度法及台南會組織自治條例規定，各黨團派員競爭，但截至23日補選，民進黨和無黨都沒有派出人選，雖然國民黨團推派的李文俊議員是唯一人選，但10時準時開會補選的第1輪投票，55位議員出席人數未過半，1個小時候進行第2輪投票第2輪仍未過半，中午12時進行第3輪投票，依規定只要19人出席即可投票，第3輪包括主席郭信良議長共有26位議員出席，開票結果，郭議長投無效票，穎艾達利投自己1票，林易瑩也投自己1票，李文俊議員獲得23票當選副議長，國民黨團感謝無黨議員的全力相挺，黨團未來仍將一本初衷，為民喉舌強力監督民進黨。

李文俊副議長發表當選感言，特別感謝黨團15位議員和無黨聯盟杜素吟、周奕齊、吳禹寰、許又仁、曾信凱、趙昆原、陳昆和、黃麗招等議員的跨黨全力支持，更懷念在任內過世的前副議長林炳利，林前副議長戮力為公鞠躬盡瘁，讓大家永遠懷念，雖然他的副議長任期只有2個月，但他一定會全力輔佐郭信良議長，全力監督市政。

李文正副議長，1959年1月9日出生,，曾擔任善化鎮代會16、17屆主席及善化鎮長。台南縣市合併後，擔任台南直轄市第1屆市議員，第2屆以4票之差不幸落選，第3屆再度當選市議員，這次更在國民黨和無黨議員聯手支持下，當選第3屆副議長補選議長寶座。