台南養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　丟工作4罪法辦

▲台南一所養護機構女照護員、護理師，利用上班和休假時間，在交友平台開直播放送為住民尻槍直播賺外快，警方依法函送法辦。（圖／翻攝自網路平台，下同）

記者林悅／台南報導



針對台南市1所養護機構有女照護員、護理師，被爆料利用上班和休假時間，在交友平台開直播放送為住民尻槍直播賺外快，台南市社會局據報立即指派稽查員前往查核，案發後2女離職，惟在偵訊中均否認有尻槍犯情，全案偵訊後依妨害性自主、性騷擾防治、妨害秘密、猥褻等罪嫌函送台南地檢署偵辦。

2022年8月底，台南市1所養護機構傳有女工作人員被爆料，利用休假或上班之際，在交友平台開直播賺外快，為拿到會員贊助，竟對養護機構內的男住民「打手槍」，台南市社會局據報立即指派稽查員前往查核，並與衛生局、警察局啟動聯合調查程序。

社會局強調，該行為人涉嫌對於機構長輩涉嫌有性騷擾、性侵害或猥褻等事件，已由警方介入調查，後續將提供保護服務及身心治療等關懷支持服務，同時已令該機構針對該名涉案之工作人員暫時停止職務，並接受相關調查，並加強對該機構查核及輔導該家機構改善辦理情形。

社會局指出，該機構依老人福利法第48條規定處新台幣6萬元罰鍰，並公告其名稱與負責人姓名及限期令其改善，社會局會加強督導。

據了解，該老人養護機構有女照護員、護理師，以暱稱「護濕辣嬌」利用休假或上班之際，在交友平台開直播賺外快，為吸引會員點播聊天，不僅言語極盡情色，還會自慰撩會員性慾，甚至為拿到會員贊助禮物，對養護機構內的男住民「打手槍」，吸引不少會員點播觀看，卻也引發爭議，有會員認為不尊重住民而爆料，而讓此事曝光。

案發後2女都離職，據了解，在警方調查中，2女雖坦承有在機構內開直播放送猥褻影音，但對住民尻槍犯情部分均否認犯行，全案訊後依妨害性自主、性騷擾防治、妨害秘密、猥褻等罪嫌函送台南地檢署偵辦。