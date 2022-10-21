幕後／蔡英文、蘇貞昌幕僚豪雨那天忙什麼？　要從淹水前3天談起

▲有關員山鄉七賢村大淹水，宜縣代理縣長林建榮在議會答復說，村長告訴他說：蘭陽溪水位高，村內溪洲地區就會淹水。（圖／記者游芳男翻攝）



記者陶本和／台北報導

近日，北台灣因為尼莎颱風外圍環流，加上東北季風的共伴效應，下起致災性豪大雨，而台北市長柯文哲、新北市長侯友宜則在雙北傳出災情時，人在外縣市輔選引起議論。那麼，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的團隊，在豪雨的那天，他們到底在忙些什麼？

颱風尼莎上週的16日接近台灣，由於外圍環流影響，帶給北台灣豐沛的雨量，在此同時，加上東北季風的共伴效應，下起致災性的豪大雨。宜蘭在當天上午就傳出淹水災情，而台北市、新北市也陸續傳出淹水災情，而台北在下午有民眾受困於堤外，以及諸多車輛泡水，衍生出後來的「水門案」。

根據中央災害應變中心截至16晚間9點的統計，共獲報268件災害，其中有126件淹水、31件土石災情、30件道路隧道災情、27件路樹災情等；而各縣市方面，台北市有208件最多，其次是花蓮縣25件，新北有20件第三。

不過，引起社會議論的關鍵，在於有民眾受困、各地傳出災情之際，身兼民眾黨主席的柯文哲、國民黨選戰母雞的侯友宜都在外縣市輔選。面對外界的質疑，柯文哲強調，自己一直有透過通訊軟體掌握台北情況，且災變中心有一定的SOP，市長勘災只是作秀；而侯友宜也強調有掌握「降雨空檔」，且他在傍晚就趕回新北啟動勘災工作。

▼行政院長蘇貞昌16日取消下午至晚上的行程，趕赴中央災害應變中心視察。（圖／記者黃國霖攝）



相較於雙北，那麼外界也會好奇，蔡英文、蘇貞昌的團隊是如何看待這次致災性的豪雨？在下豪大雨的16日，他們究竟在忙什麼？何時判斷要停止所有輔選行程？

首先，必須先將時間回溯至上週四（13日），也就是大雨成災的前三天。一名府院的資深幕僚表示，如果有在關注天氣狀況就會發現，其實台灣東部地區在13日前後，就已經下起豪大雨，當時執政團隊就已經在留意致災的可能性，所幸最終沒有帶來太大災情。他笑說，「其實，幕僚當久了，現在連天氣圖都大概看得懂」。

資深幕僚表示，他們手機裡都會下載各種APP，天氣的APP要觀測天氣變化、雲層走向，漁船、飛機航行的動向APP也都有。他說，漁船都是在第一線，他們的動向只要跟往常不太一樣，有異動就要留意是不是有什麼事情，或是天氣有什麼變化。

他進一步說，就連地震發生後，也要跟專家確認震源的深淺、位置、板塊影響，以及確認是主震還是餘震，若能判斷可能影響縣市，都會先提醒縣市政府，除了要有心理準備，也要整備救災。不過他也坦言，地震還是最難預判的，但就盡人事，做好基本準備。

資深幕僚接著說，在13日前後，團隊有留意到天氣預報，除了颱風的外圍環流，還有東北季風的共伴效應，而14日（週五）的早上，氣象局跟天氣預報都有很明確提醒會有豪大雨，甚至是有致災的可能性，因此當時蔡英文、蘇貞昌的團隊，就已經有心理準備，要將週末的輔選行程取消。

接著，一直到了16日（週六）的早上，一名行政院資深幕僚那天一邊用餐，一邊留意輿情時，發現各地開始有淹水災情傳出，他便收拾東西趕往行政院；而在他前往行政院的路上，政院的核心團隊也已經各自聯繫應變中心，有的幕僚則分頭向各個參選人致意，表示可能要準備取消輔選行程。

府院幕僚表示，當天（16日）約莫11點前後就拍板要取消所有輔選行程，中午趕快發布訊息給媒體。這位幕僚說，府院接連大動作取消選舉行程，他至今還是不懂在野黨為何沒有警覺？

那天，隨著雨勢持續增強，雙北各地開始傳出災情，而府院的一些幕僚，甚至因為選舉行程暫停，黨中央有空閒的幕僚都跑到可能有災情，或是已經有災情的地方勘查，加上地方民代，陸續把各地災情狀況回傳。

蘇貞昌當天下午則新增視察行程，前往中央災害應變中心，幕僚表示，蘇貞昌去視察的目的，除了確保各單位都在崗位上，有照著既有SOP走之外，還要確定有沒有SOP之外可能疏漏，需要補強的部分，同時也是要安定民心。

此外，擔任災變中心指揮官的內政部長徐國勇，在災變中心的內部會議上也透露，當天因為宜蘭台7線土石崩落造成人車受困，受困人數達200多人，因此晚間公路單位漏夜搶通便道；而蔡英文跟蘇貞昌那個晚上都沒睡覺，持續確保各地搶通狀況跟民眾撤離進度，他們一直等到凌晨確定道路搶通、數百位民眾安全撤離了才放心。

事實上，在雙北發生淹水，而雙北市長在外縣市輔選的事情掀起討論後，總統府發言人張惇涵19日有在臉書發出一張身穿紅色背心的照片，並寫下意味深長的三個故事。他在文末表示，他不相信人定勝天，但相信事在人為，大自然的力量，或許可以預測，但不可能標準化；而人可以做的，是在標準之上，追求更好的標準。

張惇涵強調，跟天拼搏、跟時間賽跑，唯一不變的就是一直在變，也永遠不可能做到完美，做好準備是基本的標準，但努力做得比標準更好，是政府的責任，更是人民的託付。

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人）

▲樹林保安市場淹水。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）