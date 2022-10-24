　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一文看懂英國保守黨黨魁選制　強生退選蘇納克篤定接任

▲▼英國前首相強生（Boris Johnson）宣布退選，前財相蘇納克（Rishi Sunak）將接任新黨魁、首相。（圖／路透）

▲英國前首相強生宣布退選，前財相蘇納克將接任新黨魁、首相。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國保守黨內負責黨魁選務的黨團「1922委員會」（1922 Committee）宣布新的選舉規則後，規定黨內國會議員至少需獲得100位同僚提名，才獲角逐黨魁的資格。在宣稱獲得102人支持的強生宣布退選後，已有逾150人支持的前財相蘇納克（Rishi Sunak）變成一人獨大，輾壓呼聲小的保守黨下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt），幾乎篤定當選新黨魁。

強生在聲明中指出，他自信有能力帶領保守黨在2024年大選再次贏得勝利，但為了黨的團結與國家利益，他很遺憾地得出結論，宣布退出這次黨魁之爭，並承諾會支持新任黨魁。

強生的退出讓目前支持度最高的蘇納克，依據黨內新的選舉制度，幾乎毫無懸念將接任黨魁，成為下一任首相。

「1922委員會」本月20日發布新的選舉流程與規則，規定黨籍國會議員須獲得至少100位同僚提名，方能有爭取黨魁的資格。目前保守黨國會議員總計357人，代表在票數平均的情況下，最多只有3人能出馬角逐。

強生在退選聲明中聲稱已取得102名議員的支持，不過實際上公開表態的僅57人。蘇納克已有155名議員支持，摩丹特則只有25人支持。

「1922委員會」指出，黨魁提名將於英國時間周一（24日）下午2時截止，並將在當天下午3時30分至5時30分舉行黨籍國會議員投票，晚間6時揭曉結果。若到當天下午2時只有一人達到100人提名門檻，該候選人將自動成為黨魁。

若有3人都達到100人提名門檻的條件下，黨籍國會議員則將投票淘汰得票處最低的候選人，再從剩下的2名候選人中選出新任黨魁。

若達到100人提名門檻的黨魁候選人為2人，國會議員24日晚間可再投票一次。

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
萬華角頭行兇動機曝　兄弟揭這事：阿國不滿到極點
機身嚴重受損照曝光！大韓航空暴雨中3度降落　衝出機場跑道
人均GDP超越日韓　專家示警台灣貧富差距擴大
寶寶喝母乳突然嗆到　媽媽一看「嘴裡竟然有乳頭」
萬華堂口、宮廟槍聲大作　「角頭阿國」4字遺言曝光
好市多加油站假日車潮曝！　網一看超懷舊：原來收費站還在

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機身嚴重受損照曝！大韓航空客機暴雨中3度降落　衝出機場跑道

一文看懂英國保守黨黨魁選制　強生退選蘇納克篤定接任

南北韓互控船隻越界　開火驅逐

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝光

彭博：受美禁令影響　台積電停供中國壁仞先進晶片

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任保守黨新黨魁　將任首相

俄軍稱烏恐用「髒彈」　澤倫斯基強烈駁斥

魔鬼詩篇作者遇刺現況曝　經紀人透露一隻眼睛失明

美英俄防長討論烏克蘭局勢　俄稱基輔恐用髒彈

印女寫信「求總統賜死」！遭丈夫友、繼子性侵墮胎　警局吃案逼垮

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

機身嚴重受損照曝！大韓航空客機暴雨中3度降落　衝出機場跑道

一文看懂英國保守黨黨魁選制　強生退選蘇納克篤定接任

南北韓互控船隻越界　開火驅逐

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝光

彭博：受美禁令影響　台積電停供中國壁仞先進晶片

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任保守黨新黨魁　將任首相

俄軍稱烏恐用「髒彈」　澤倫斯基強烈駁斥

魔鬼詩篇作者遇刺現況曝　經紀人透露一隻眼睛失明

美英俄防長討論烏克蘭局勢　俄稱基輔恐用髒彈

印女寫信「求總統賜死」！遭丈夫友、繼子性侵墮胎　警局吃案逼垮

習近平第3任期隱藏「對台時間表？」　田飛龍：美國別逼中國做決定

余苑綺癌逝2個月！　余天悲吐難放下：宛如心頭肉割一塊

野生Angelababy借廁所！　刺青店老闆「走了才知是女神」影片瘋傳

台南鹽水武廟發生爆炸　原來係這個原因造成

機身嚴重受損照曝！大韓航空客機暴雨中3度降落　衝出機場跑道

瘋電影／天劫高手　令人咋舌的真實搶匪特技

萬華3大角頭曝　萬國幫差點被滅幫

聽奧保齡球獎牌開張　薛秀珍、林香孜搶下1銀1銅

美聯冠軍賽G4因雨延後開打　洋基3連敗法官：我必須站出來

石宇奇三局擊敗李梓嘉奪丹麥賽冠軍　禁賽復出第三站就封王

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

國際熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

寶寶喝母乳突嗆到「嘴裡竟有乳頭」

離婚遭狠夫活埋奪產！她瘋狂刨土絕地求生

習近平連任總書記！韓媒驚曝：空氣瞬間窒息

印女被性侵　寫信總統賜死　

加國台裔女警遇刺亡！男嫌爆是韓裔導演

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任黨魁　將任首相

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才銷毀4噸

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅　2飛行員喪生

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

男輸血疑被注射「果汁」後死亡

日學者：中國難立即武力犯台

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝

更多熱門

相關新聞

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝

強生大轉彎宣布退選！　聲明全文曝

英國前首相強生強勢回歸選戰，卻在與前財相蘇納克（Rishi Sunak）會商後突拋震撼彈，發布聲明表示即便已達到提名門檻，但為了全黨團結與國家利益，最終決定退出競選，讓獲得150名保守黨國會議員提名的蘇納克，幾乎篤定拿下新任黨魁寶座，並將出任英國首相。

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任黨魁　將任首相

快訊／強生不選了！蘇納克篤定接任黨魁　將任首相

美英俄防長討論烏克蘭局勢　俄稱基輔恐用髒彈

美英俄防長討論烏克蘭局勢　俄稱基輔恐用髒彈

角逐英首相！蘇納克宣布競選保守黨黨魁

角逐英首相！蘇納克宣布競選保守黨黨魁

強生會晤蘇納克　許諾「高位」換絕對忠誠

強生會晤蘇納克　許諾「高位」換絕對忠誠

關鍵字：

英國保守黨1922委員會強生蘇納克

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

萬華「萬國幫角頭」開槍打老大　內幕曝光

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面